Frasso Sabino -Verso un telescopio remotizzato

– Occasione da non perdere per gli amanti delle stelle per sabato 9 novembre presso l’Osservatorio astronomico di Frasso Sabino, a circa 50km a nord di Roma; comprende il Museo delle Stelle ed è ospitato nell’edificio del Vecchio Mulino settecentesco di Frasso Sabino, ed è stato inaugurato il 25 Novembre 1995. È intitolato a Virginio Cesarini, insigne letterato della nobiltà romana del XVI secolo, su cui Galileo esercitò una grande influenza.

L’Osservatorio, per la sua intensa attività scientifica (verifica e scoperta di asteroidi, comete, etc), ha ottenuto dal Minor Planet Center di Cambridge (Massachussets – USA) in data 22 Settembre 1998 il codice di certificazione astronomica internazionale 157 Frasso Sabino che comprova l’affidabilità delle osservazioni del nostro staff operativo.

Si consiglia, prima di mettersi in viaggio, di verificare le condizioni meteo, e l’effettiva operatività dell’Osservatorio.

Inoltre si suggerisce di indossare un abbigliamento adeguato; l’Osservatorio è situato a circa 500 mt slm in visibilità del massiccio innevato del Terminillo, e le temperature possono raggiungere valori anche al di sotto dello 0°C in inverno e, in generale la sera, potrebbero esserci temperature più basse rispetto a quelle medie di stagione.

La terrazza telescopio si raggiunge a piedi (una decina di gradini su ampia scala a spirale).

I servizi per il pubblico sono a livello strada.

Per la vostra tranquillità e sicurezza seguite i suggerimenti dei coordinatori dell’Associazione Romana Astrofili che vi condurranno in visita seguendo il percorso predisposto all’interno dell’osservatorio stesso.

Saranno presenti alla manifestazione sulla realizzazione di questa serata, alle 17,00, le AA Comunali e il sindaco dott Matteo Ippoliti oltre ad altri ospiti; in serata alle 18,30 sino alle 21,00 previste osservazioni con i telescopi della Associazione.

Aldo Masciangelo