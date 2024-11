Arriva “Famiglia micidiale” al teatro Golden …una commedia esplosiva

Al Teatro Golden

dal 14 al 24 novembre 2024

Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Alessandra Merico, Gianni Ferreri

in

Famiglia micidiale

di Alessandra Merico

regia Enzo Casertano

produzione Compagnia Moliere srl

Uno spaccato di vita quotidiana che spesso ci riguarda molto da vicino. Al Teatro Golden, dal 14 al 24 novembre 2024, arriva lo spettacolo “Famiglia Micidiale” che promette vicissitudini esilaranti ed esplosive, grazie ad un super cast: Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Alessandra Merico, Gianni Ferreri, per la regia dello stesso Casertano. La famiglia Moscetti ha un grande astio nei confronti dei propri vicini: la famiglia Longobardi. Ogni pretesto diventa motivo di sfida tra le due famiglie, soprattutto in occasione delle festività: luminarie migliori, addobbi più appariscenti, pranzi e feste più riuscite. Le gelosie e le invidie si sviluppano ogni giorno: acquisti di macchine, vacanze più lussuose, vestiti firmati, persino la razza del cane diventa motivo di competizione.

Improvvisamente un giorno però a casa dei vicini avviene un fatto drammatico, viene ucciso un componente della famiglia. I Moscetti vivono un momento di scarsa compassione per il lutto immediatamente interrotto da un nuovo motivo di invidia: i Longobardi sono balzati agli onori delle cronache ed improvvisamente sotto l’occhio dei riflettori nazionali. Giornali, reti televisive, radio, tg, tutti i media non fanno che parlare di loro e il giardino a fianco si trasforma presto in un viavai di giornalisti e conduttori di programmi di spicco che non perdono occasione per intervistarli. I Moscetti non vogliono essere da meno e studiano un piano. Cosa escogiteranno? Una commedia da non perdere, tinta di giallo e di tante risate assicurate.