Cantalice: I Carabinieri arrestano un uomo per furto di acqua

I Carabinieri della Stazione di Cantalice hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne reatino, già noto per vari precedenti di polizia, per furto aggravato.

L’arresto è stato eseguito durante alcuni accertamenti effettuati dal Comando dell’Arma a seguito di una segnalazione riguardante l’illecito utilizzo di risorse idriche da parte di un cittadino del posto.

Le successive verifiche, condotte insieme a personale tecnico, hanno confermato la notizia ricevuta: è stato infatti accertato che la persona arrestata aveva illecitamente manomesso il rubinetto di una fontana pubblica, innestando un tubo in gomma che convogliava l’acqua potabile in un serbatoio situato all’interno di un terreno di sua proprietà, impedendo così agli altri utenti di poter usufruire della fontana.

Nello specifico, l’uomo stava utilizzando l’acqua per abbeverare alcuni animali da pascolo.

Accertati i fatti, egli è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto e accompagnato presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Cantalice per i successivi adempimenti. Dovrà ora rispondere del reato di furto aggravato.

Si precisa, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.