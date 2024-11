Serrae Villa Fiesole conquista la Stella Michelin

Un trionfo per lo Chef Antonello Sardi e la sua cucina innovativa e per il suo Team

Un momento storico per il Ristorante Serrae Villa Fiesole, che ha conquistato l’ambita stella Michelin durante la consueta cerimonia annuale di assegnazione delle stelle Michelin, tenutasi ieri 5 novembre al Teatro Pavarotti di Modena. Quest’anno, l’evento ha coinciso con la celebrazione dei 70 anni della prestigiosa Guida Michelin, rendendo l’occasione ancora più speciale. È stata un’occasione unica per celebrare l’eccellenza della cucina italiana e premiare il valore e la visione dello Chef Antonello Sardi, la mente creativa dietro l’innovativa proposta gastronomica di Serrae Villa Fiesole.

La Guida Michelin ha saputo cogliere appieno l’essenza di “Serrae Villa Fiesole”: un profondo amore per la natura e la volontà di condividerla con gli ospiti in ogni dettaglio. Dall’arredamento della sala fino al menù, dalla scelta accurata dei fornitori all’eccellenza delle materie prime, tutto riflette l’indissolubile legame di Antonello Sardi con l’ambiente, che è per lui fonte inesauribile di ispirazione.

“L’assegnazione della stella Michelin rappresenta per noi un momento di straordinaria importanza, una splendida conferma dell’impegno per l’eccellenza che il Team di Serrae Villa Fiesole, supportato dalla Società, persegue da sempre con passione e abnegazione. Sotto la guida creativa e visionaria dello Chef Antonello Sardi, il nostro instancabile lavoro ha portato a questo prestigioso riconoscimento, espressione concreta della nostra profonda dedizione nel creare esperienze uniche e indimenticabili per i nostri Ospiti, che sono sempre al centro della nostra attenzione e cura. Con profonda gratitudine e orgoglio, ci impegneremo a mantenere ogni giorno la stessa passione e a puntare ancora più in alto, per continuare a offrire eccellenza.” ha dichiarato il Vice President Operations del Gruppo FH55 Hotels Claudio Catani.

Il ristorante, situato nella splendida villa ottocentesca dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, con vista spettacolare su Firenze, ha conquistato il cuore e il palato degli ispettori Michelin grazie a una cucina che combina tradizione e innovazione, trasformando ogni piatto in un’esperienza sensoriale unica. La stella Michelin rappresenta il coronamento di un percorso di eccellenza intrapreso da Antonello Sardi, già insignito di altri riconoscimenti Michelin in passato, e dalla sua visione di una cucina sostenibile e profondamente radicata nel territorio.

La premiazione del Ristorante Serrae Villa Fiesole è stata uno dei momenti più emozionanti dell’evento, celebrando il suo ingresso nell’olimpo dei migliori ristoranti italiani e consolidandone il ruolo di protagonista della scena gastronomica toscana. Grazie alla visione dello Chef Antonello Sardi e del suo team, il ristorante è diventato un’eccellenza del fine dining italiano, puntando su una cucina che celebra il territorio e la sostenibilità. Situato in un ambiente intimo e raffinato, con una sala esclusiva di soli 9 tavoli e una suggestiva parete-serra ispirata ai quadri di Van Gogh, Serrae Villa Fiesole offre un’esperienza culinaria unica, dove la tradizione toscana si intreccia con una creatività senza limiti.

Il menù è una celebrazione delle eccellenze locali, arricchita dall’uso di erbe fresche provenienti dal giardino botanico del ristorante.

Tre sono i percorsi degustazione proposti:

“Attualità” : 5 portate che raccontano il territorio, dagli allevatori ai coltivatori locali.

: 5 portate che raccontano il territorio, dagli allevatori ai coltivatori locali. “Identità” : 7 portate che esprimono l’anima e il percorso dello chef.

: 7 portate che esprimono l’anima e il percorso dello chef. “Carta Bianca”: 9 portate, che rappresentano la libera interpretazione creativa dello Chef Sardi.

L’assegnazione della stella Michelin non simboleggia solo il riconoscimento dell’impegno e della creatività dello chef, ma segna anche il futuro della sua cucina: sostenibilità, innovazione e radici nel territorio. Con questo prestigioso traguardo, Serrae Villa Fiesole entra ufficialmente tra le mete imperdibili per gli appassionati di alta cucina.

Hotel Villa Fiesole

È un boutique hotel 4* di 32 camere sulle colline toscane a due passi da Firenze, che accoglie i suoi ospiti nell’atmosfera di una residenza storica con un romantico sguardo sulla città. L’edificio principale originariamente una serra utilizzata dai monaci del vicino monastero, oggi ospita la reception, le camere panoramiche e il ristorante. Nella sala colazione dalle ampie finestre la ricca scelta di prodotti freschi dolci e salati serviti a buffet è accompagnata dalla meravigliosa vista sulla città.

Passando dal giardino in stile italiano, si arriva alla villa ottocentesca, che offre camere ampie ed eleganti per piacevoli momenti di privacy e relax. Le camere si caratterizzano per peculiarità differenti: dimensioni degli ambienti, vista panoramica su Firenze, terrazzo o patio privato, soffitti affrescati, pavimenti in parquet o cotto. I soffitti affrescati, l’atmosfera sospesa nel tempo e la posizione tranquilla, regalano l’emozione tutta fiorentina di un soggiorno in una dimora signorile, al tempo stesso intima e familiare. Il Ristorante “Serrae Villa Fiesole”, inserito da giugno 2024 nella prestigiosa Guida Michelin e la cui proposta gastronomica è firmata dallo chef Antonello Sardi, è un ambiente raccolto con una splendida terrazza a disposizione degli ospiti. Con l’arrivo della bella stagione, si trasforma poi in un delizioso ristorante e bar all’aria aperta con vista sulla città. Ė aperto da martedì a sabato (da settembre a giugno) e da mercoledì a lunedì (a luglio e agosto) a pranzo dalle 12.30 alle 14.00 e a cena dalle 19.30 alle 22.00. Immersa nel verde si trova anche la piccola ma gradevole piscina, accessibile da maggio a ottobre. L’hotel è pet friendly, accoglie gli animali domestici di piccola e media taglia senza alcun costo aggiuntivo e e dispone inoltre di un parcheggio privato.

FH55 HOTELS

È un gruppo alberghiero fondato nel 1955 da Dino Innocenti, pioniere nel settore dell’hôtellerie, che inizia creando il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatinoa Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente il gruppo prosegue la sua crescita con l’acquisto dell’Hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze che apre nel 1982. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’Hotel Villa Fiesole.Oggi FH55 HOTELS è un gruppo alberghiero composto da 4 strutture, ognuna con una propria identità, ma accomunate da quei valori che la proprietà trasmette quotidianamente a tutto lo staff e alla direzione degli alberghi.

Il Gruppo FH55 Hotels, da sempre attento al sostegno dei più bisognosi, ha avviato una meravigliosa iniziativa di solidarietà in collaborazione con l’Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri di Firenze. Questo progetto è nato dal desiderio di ridurre gli sprechi alimentari, trasformando le eccedenze del buffet delle colazioni del Grand Hotel Mediterraneo in una preziosa risorsa per l’istituto, che ospita oltre 70 anziani, 10 suore e 20 dipendenti. Prima di questa iniziativa, gli anziani avevano a disposizione pochissimo per la colazione, ma grazie all’impegno del Gruppo, ora possono godere quotidianamente di una colazione completa e abbondante. Il progetto, avviato nel novembre 2023, rappresenta solo l’ultima delle numerose attività benefiche che il gruppo porta avanti da anni, confermando il suo impegno concreto e costante nel fare la differenza per chi ha più bisogno.