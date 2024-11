Stazione FERROVIENORD di Milano Cadorna: cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali adibiti a ufficio di Polizia Ferroviaria

Oggi, presso la stazione ferroviaria di Milano Cadorna, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dei nuovi uffici destinati alla Polizia Ferroviaria, messi a disposizione dalla società FERROVIENORD.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Prefetto Renato Cortese, il Presidente di FERROVIENORD Fulvio Caradonna, il Presidente di FNM Andrea Gibelli e le autorità locali.

L’inaugurazione di questi nuovi locali destinati dalla società Ferrovienord alla Polizia Ferroviaria testimonia la concretezza di un impegno comune per garantire la sicurezza ferroviaria e rappresenta anche un modello di sinergia tra le istituzioni e il mondo delle infrastrutture, nel solco della convenzione in vigore dal 2013 tra FERROVIENORD e Polizia Ferroviaria volta a rafforzare la reciproca collaborazione attraverso lo scambio di informazioni e l’implementazione di dotazioni logistiche e tecnologiche a supporto dell’attività di vigilanza nelle stazioni e lungo le linee in concessione a FERROVIENORD.

La nuova collocazione degli uffici della Polizia Ferroviaria, più centrale e visibile all’interno della stazione ferroviaria di Milano Cadorna, contribuisce ad innalzare la sicurezza di chi viaggia, del personale delle ferrovie e di coloro che frequentano quotidianamente i locali commerciali all’interno di uno degli scali ferroviari più importanti della rete di FERROVIENORD, con una media giornaliera di 460 treni in partenza e uscita e una presenza di circa 66.000 persone nei giorni feriali, promuovendo quel concetto di “prossimità” che la Polizia Ferroviaria interpreta ogni giorno attraverso il compimento di attività connotate da una spiccata propensione sociale.