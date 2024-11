MILANO, UOMO APPESO AL TRAM 19, DE CORATO(FDI): «SUI MEZZI PUBBLICI MILANESI ANARCHIA TOTALE E NESSUN CONTROLLO

RIPRISTINARE NUCLEO VIGILI»!

«Alcuni cittadini mi hanno girato dei video, che allego, in cui si vede un ragazzo appeso all’esterno del tram della linea 19 all’altezza della fermata via Larga-P.za Missori in pieno centro a Milano nei giorni scorsi. Questo, purtroppo, è ciò che avviene sistematicamente su tutti i mezzi pubblici milanesi, dai bus ai tram fino alla metropolitana. Sulle linee Atm, da quando governa il Centrosinistra a Palazzo Marino, c’è anarchia totale! Quanto avvenuto sul tram Lambrate-P.za Castelli è “niente” al cospetto di aggressioni, furti, rapine, litigi e coltellate, spesso e volentieri anche nei confronti del personale Atm, che avvengono con molta frequenza. Quando in città governavano le Giunte di Centrodestra Albertini/Moratti, tutti questi i mezzi del trasporto pubblico locale erano controllati dal Nucleo Tutela Trasporto Pubblico composto da 50 uomini suddivisi in 4 turni. Tale Nucleo era coadiuvato da poliziotti in pensione e anche dai militari quando partì l’operazione ‘Strade Sicure’ e nel 2009, l’allora Questore di Milano Vincenzo Indolfi, annunciò che i reati calarono del 40%. Il Nucleo di vigili va ripristinato immediatamente e vanno intensificati i controlli».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione parlamentare sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

https://drive.google.com/drive/folders/1no7L2cGD-2hqDhz6yy2l7vrVuWHekudZ?usp=share_link

Nel link il video ritraggono l’uomo appeso al tram per alcuni secondi: