Maurizio Pirovano – Il successo di “Un istante”

“UN ISTANTE” E’ SINGOLO DI MAGGIOR SUCCESSO DEL CANTAUTORE LOMBARDO

Un istante è l’ultimo singolo di Maurizio Pirovano, uscito il 14 febbraio 2024 e tratto dal Sesto disco in studio. Il brano diventa il singolo di maggior successo del cantautore rimanendo in Classifica Indipendenti per più di 9 mesi, toccando la prima posizione della classifica rock e di quella emergenti. Il singolo parla di uno scorrere del tempo ineluttabile in cui tutti noi ci affondiamo a trattenermi piccoli istanti di vita.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=u8Pma01NXYI

Lo stile di Pirovano unisce sonorità rock d’oltreoceano ad influenze vocali e testuali ispirate al cantautorato nazionale. Nel corso della sua carriera Pirovano si aggiudica diversi premi in festival di carattere Nazionale. Il Festival di Saint Vincent, l’importante riconoscimento al Premio Lunezia nel 2017, il premio Lucio Battisti ed al Vinile d’Argento dedicato a Jimmy Fontana si uniscono ad esibizioni in manifestazioni internazionali come il Pistoia Blues Festival (2017 Little Steven, 2019 Robben Ford). Nel maggio 2018 apre alla Partita del Cuore allo stadio Ferraris di Genova davanti 30.000 persone. Nel 2023 ritorna al Pistoia Blues con i Baustelle e apre a Sarzana al Moonland Festival ad un mostro sacro come Ben Harper.

https://www.mauriziopirovano.com