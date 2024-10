l Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, partecipa all’incontro sull’asse turistico della regione Lazio promosso dall’assessore Palazzo

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte all’incontro promosso dall’assessore regionale al turismo, ambiente, sport, cambiamenti climatici e transizione energetica, Elena Palazzo, svoltosi presso la Sala Regione ad Anagni. Questo incontro si inserisce tra i cinque appuntamenti dedicati a ciascuna provincia della regione, in preparazione degli Stati Generali del Turismo. Durante l’incontro, il Presidente Quadrini, ha sottolineato

l’importanza della valorizzazione dei nostri borghi e comuni, evidenziando come le bellezze del territorio possano diventare un volano per lo sviluppo turistico. “Il turismo non è solo un settore economico, ma un’opportunità per promuovere la sostenibilità e migliorare il tessuto sociale delle nostre comunità”, ha dichiarato. “Investire nella valorizzazione dei nostri luoghi significa anche rafforzare l’identità culturale e promuovere un’economia che sia al tempo stesso responsabile e inclusiva.” Quadrini ha poi ribadito che un approccio integrato, che coniughi turismo, sostenibilità e sviluppo economico, è fondamentale per il futuro della nostra regione. “Solo unendo le forze di tutti noi possiamo garantire un progresso duraturo, capace di coinvolgere tutte le realtà locali e di rispondere alle sfide del presente.” Infine, il Presidente ha voluto esprimere un sincero ringraziamento all’assessore regionale, Elena Palazzo, per le importanti iniziative e risultati ottenuti finora, al sindaco di Anagni, Daniele Natalia, all’assessore al turismo del comune di Anagni, Carlo Marino, e al direttore regionale Paolo Giuntarelli. “Sarà il primo di una serie di eventi che vedrà coinvolta la Provincia di Frosinone. Ringrazio l’assessore regionale Elena Palazzo, la sua determinazione e il suo impegno sono un esempio di come possiamo lavorare per un Lazio migliore.”