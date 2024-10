Cittaducale: Controlli straordinari del territorio : due le persone denunciate 

Proseguono i dispositivi di controllo straordinario del territorio svolti dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti.

Ogni giorno vengono dispiegati militari e mezzi dell’Arma con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati più comuni e garantire la sicurezza dei cittadini.

Uno di questi servizi è stato predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Cittaducale e ha interessato, oltre al comune civitese, vari paesi limitrofi, nonché le principali vie di comunicazione che servono l’area, come la S.S. 4 “Salaria”.

A conclusione del servizio, un reatino è stato denunciato a piede libero per essersi messo alla guida del proprio veicolo, privo di copertura assicurativa, nonostante fosse in evidente stato di ebbrezza. A seguito di una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi di cocaina e, per tale motivo, segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Una seconda persona, proveniente dalla Campania, è stata denunciata alla locale Procura della Repubblica per il reato di ubriachezza molesta, poiché fermata dai militari mentre, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta ad un abuso di sostanze alcoliche, disturbava la clientela di un noto bar di Antrodoco.

Analoghi servizi di controllo del territorio saranno effettuati nei prossimi giorni in tutto il territorio della provincia reatina.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale instaurato è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria.