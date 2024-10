POGGIO BUSTONE: I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER FALSE DICHIARAZIONI SULL’IDENTITÀ PERSONALE

Era stato deferito all’Autorità Giudiziaria nel dicembre 2014 e, successivamente, arrestato in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere per essersi reso responsabile del reato di “false dichiarazioni sulla propria identità personale” a seguito dell’utilizzo di una carta d’identità poi risultata falsa.

Per quel reato, nei giorni scorsi, l’uomo, un sessantenne originario di Roma ma di fatto domiciliato nel Comune di Poggio Bustone, al termine del relativo iter processuale, è stato raggiunto da una “Ordinanza per l’espiazione di pena detentiva“, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che ne ha disposto la detenzione domiciliare.

Il provvedimento è stato immediatamente eseguito dai Carabinieri di Rivodutri che, terminate le formalità di rito, hanno accompagnato l’interessato presso la propria abitazione, dove dovrà scontare una pena di un anno di reclusione.