MILANO, RAPINATORE UCCISO IN CERMENATE, DE CORATO(FDI): «TRE RAPINE NEGLI ULTIMI TRE MESI SEMPRE IN QUESTO BAR

LE PERIFERIE DI SALA E DEL CSX SONO STATE ABBANDONATE DA OLTRE DIECI ANNI»

«Quanto avvenuto questa mattina nel bar di viale Giovanni da Cermenate è la conferma che le periferie di Sala e del Centrosinistra, ormai da oltre un decennio, sono abbandonate a se stesse e in mano a delinquenti e malviventi, come in questo caso spesso pregiudicati, che pensano sempre di fare ciò che vogliono. Solo nel bar di Cermenate siamo alla terza rapina in tre mesi oltre a numerose altre rapine avvenute nei confronti di altre attività della zona (macelleria, ristorante e bar). Episodi di questo tipo, nei quartieri milanesi più periferici quali Barona, Baggio, Giambellino, Affori, Corvetto e San Siro, sono all’ordine del giorno. Quello che manca e di cui i milanesi e l’intera città avrebbero bisogno, sono i controlli da parte della Polizia Locale che non avvengono quasi mai. Se il Centrosinistra che governa Palazzo Marino pensa di sconfiggere l’enorme tasso di malavita e criminalità con solamente 7 pattuglie di “ghisa” notturne (quando va bene perché spesso sono 3), nella città che ha portato al primo posto come pericolosità in Italia, è semplicemente ridicolo».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia membro della Commissione parlamentare sulla Sicurezza e sul degrado delle periferie italiane,Riccardo De Corato.