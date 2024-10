 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. ZONA CHIESANOVA. UCCIDE LA ZIA A COLPI DI ARMA DA FUOCO. ARRESTATO DAI CARABINIERI. 

Questa mattina, poco dopo le 11, i Carabinieri della Stazione di San Casciano Val di Pesa sono stati telefonicamente contattati da un giovane residente del luogo, in forte stato di agitazione, che asseriva di aver poco prima sparato ad una sua familiare mentre la stessa si trovava all’interno di un panificio della zona, dalla stessa gestito. I militari dell’Arma riconoscendo l’interlocutore si portavano presso l’esercizio commerciale segnalato costatando la presenza di una donna riversa a terra. Sul posto il personale del 118, prontamente intervenuto, ne constatava il decesso. I militari, dopo aver cinturato la zona, richiedevano ausilio dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze, della Sezione Investigazioni Scientifiche e delle Aliquote di Primo Intervento (API) e si ponevano quindi immediatamente alla ricerca del responsabile che nel frattempo si era nascosto. I Carabinieri, dopo aver stabilito una prolungata negoziazione anche grazie all’intervento del negoziatore riuscivano a rintracciarlo in un terreno in prossimità della sua residenza, e farlo desistere da ogni ulteriore iniziativa anche autolesionistica.

La vittima è una donna del posto, classe 1969 mentre il presunto autore è un giovane disoccupato classe 2002 legati da un rapporto di parentela.

La colpevolezza dell’indagato dovrà essere acclarata nel corso del processo e per lo stesso vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva