Vivere l’autunno ticinese a contatto con la natura, gli animali e le sagre nostrane

Il clima mite e la bellezza dei paesaggi autunnali sono due degli elementi che rendono questi mesi il periodo ideale per vivere delle esperienze immersive in Ticino, a stretto contatto con la natura e, perché no, con gli animali. Si possono visitare le fattorie locali, partecipare a trekking in compagnia di alpaca o cavalli, scoprire i fossili, imparare a conoscere i conigli, fare birdwatching, oppure prendere parte a una delle numerose fiere o sagre caratterizzate da un’atmosfera ricca di tradizioni e di prodotti locali.

Esperienze all’aperto in cui l’amore per gli animali e il ritmo della natura si incontrano

Ai piedi del Monte San Giorgio, nel cuore del sito Patrimonio mondiale dell’Unesco, sorge l’azienda sociale Ca.Stella Farm un luogo ideale per fare trekking con gli alpaca, accompagnati da terapiste specializzate in Pet Therapy. Oltre a imparare di più sugli alpaca, i visitatori possono passeggiare con loro nei prati e nei boschi adiacenti. La struttura, situata in un’area priva di inquinamento luminoso, è perfetta anche per l’osservazione delle stelle. Per un apprendimento esperienziale con gli amici quadrupedi, ci si può rivolgere anche alla fondazione Somarelli a Corzoneso. Qui, i trekking con gli asini della durata di una settimana o più sono destinati sia a privati che a gruppi, aziende e famiglie. Alla fondazione Somarelli il ritmo frenetico della vita quotidiana lascia spazio a un respiro consapevole; la fondazione chiama questa filosofia di vita “Somarelli-Vitalis”, una vitalità da condividere. Per chi ama la natura, la montagna e soprattutto i cavalli, l’offerta di Leventina Western è perfetta. Situata in Valle Leventina, questa esperienza di equitazione è condotta da Eva Arnoldi, la fondatrice, che fino all’età di 13 anni aveva paura dei cavalli. Il suo percorso le ha permesso di superare quella paura e ora desidera anche aiutare gli altri a fare lo stesso. I trekking proposti da Eva si distinguono per la loro semplicità e per l’immersione nella natura. Inoltre, c’è la possibilità di pernottare in una yurta, raggiungibile attraverso un trekking che conduce all’alpeggio di Pian Cavallo.

Attività educative e culturali per scoprire e valorizzare flora e fauna

Da inizio aprile sino a fine settembre, il rifugio Gioieconigli a Coldrerio offre un’esperienza unica a contatto con diverse specie di conigli. I bambini hanno l’opportunità di imparare a prendersi cura degli animali, partecipare a lavoretti manuali e gustare una piccola merenda al termine della visita. Il rifugio è aperto in caso di bel tempo, il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Per chi è interessato alla biodiversità, le Bolle di Magadino rappresentano un vero tesoro naturale. Situate nei delta del Ticino e della Verzasca, che si fondono nel Lago Verbano, offrono una straordinaria varietà di habitat e specie. È possibile esplorare biotopi, zone paludose, sentieri didattici con pannelli informativi e numerosi punti di osservazione ornitologica. Un altro luogo di grande interesse didattico e naturalistico è il Museo dei fossili del Monte San Giorgio, ristrutturato e ampliato dall’architetto ticinese Mario Botta. Offre una vasta collezione di reperti fossili di flora e fauna del Monte San Giorgio, Patrimonio mondiale dell’Unesco. Il museo è dotato di animazioni 3D in realtà aumentata e virtuale, modelli e illustrazioni che accompagnano i visitatori nella scoperta della storia antica del luogo. Nelle vicinanze, la terrazza panoramica della Val Mara permette di osservare le rocce fossilifere, mentre l’aula didattica di Carpanee è una sorta di museo all’aperto che fornisce ulteriori spunti. Sono disponibili visite guidate del museo, escursioni con guide esperte, percorsi didattici e laboratori, per un’esperienza educativa completa e immersiva.

Vivere il ritmo della natura tra agriturismi e fattorie

Per passare dei momenti immersi nel profumo del fieno e accarezzando il dolce manto degli animali non c’è nulla di meglio che una visita a una delle diverse fattorie o agriturismi presenti sul territorio. Alla fattoria Ponzio a Sant’Antonino si potranno passare dei momenti unici coccolando e facendo visita a diversi animali come mucche, maiali, galline, capre, conigli, pony e anatre. I diversi spazi aperti come il parco e la natura sono luoghi ideali in cui godersi un bel picnic con i prodotti come formaggi, salumi e vini direttamente acquistabili nella casetta self-service situata all’entrata. La fattoria è inoltre il luogo perfetto in cui trascorrere compleanni, feste ma anche giornate didattiche. La Fattoria del Faggio di Sonvico è un’azienda a conduzione famigliare nata nel 1994, in cui formaggi come il büscion, la formaggella e il formaggio blu ticinese sono prodotti grazie al latte delle oltre 130 capre presenti, alcune delle quali hanno vinto premi nazionali. Vi sono anche galline, asini e i quattro padroni di casa a quattro zampe che accolgono i visitatori. La fattoria produce differenti tipologie di formaggi, il pluripremiato Bleu Ticines e il pecorino ticinese sono due esempi. Si tratta inoltre di un luogo speciale in cui organizzare brunch, banchetti o altri eventi. Se si è alla ricerca di un mix tra relax, avventura e autenticità l’Agriturismo Scuderia al Piano, a Giubiasco, è il luogo perfetto; si estende su circa 35 ettari di campi coltivati ed è apprezzato da chi ama la natura e i cavalli. Ospita cavalli e pony per escursioni, lezioni di equitazione e un maneggio coperto. La struttura offre anche un ristorante con cucina locale, griglie all’aperto, un capannone per feste e settimane di vacanza per ragazzi in scuderia.

Fiere all’insegna di prodotti della terra, degustazioni, musica live ed esposizioni

Dal 10 al 12 novembre si terrà un evento che si rinnova da quasi quattro secoli e che è diventato un appuntamento imperdibile dell’autunno ticinese: la fiera di San Martino a Mendrisio. Questa storica manifestazione celebra la ricchezza della terra e sottolinea il legame tra tradizione e continuità, segnando la conclusione dei lavori agricoli. Un tempo, questo era il momento in cui si chiudevano i contratti agrari, si pagavano gli affitti e si partecipava alle fiere. Le bancarelle offrono una vasta gamma di prodotti locali, mentre gli allevatori espongono con orgoglio le loro mucche di razza bruna. Un altro evento imperdibile è la rassegna d’autunno dal 12 al 13 ottobre nel centro storico di Bellinzona che si trasformerà in un vero e proprio mercato a cielo aperto. La manifestazione sarà dedicata ai prodotti tipici degli alpeggi del Ticino e della Mesolcina. Si potrà passeggiare tra numerose bancarelle in cui saranno esposti i formaggi d’alpe di mucca, capra e misti. Ma non solo formaggi: ci sarà spazio anche per i vini ticinesi, con la possibilità di degustare i migliori prodotti delle cantine locali. Acquistando la tessera “assaggi vini”, si riceverà un bicchiere unico, realizzato da un artista della zona, da utilizzare per le degustazioni. Accanto ai formaggi e i vini, saranno presenti anche bancarelle di pasticcieria e cioccolato artigianale e numerosi tipi di pane. Non mancheranno altri prodotti autunnali, come il miele e le castagne. La festa sarà animata da un parco divertimenti per bambini e da momenti di teatro e raccontastorie; sul posto anche spettacoli musicali e la possibilità di gustare i piatti della rassegna nei ristoranti della zona. Quando parliamo di Svizzera, non ci vengono in mente solo gli orologi e il turismo, ma anche il formaggio e l’artigianato che vi è legato. Il 4 ottobre, al Palazzo dei Congressi, una giuria composta da 200 esperti selezionerà i tre Swiss Champions tra tutte le categorie. Durante gli Swiss Cheese Awards saranno valutati oltre 1000 formaggi presentati da 300 produttori partecipanti che potranno essere degustati e acquistati al Cheese Festival presente dal 5-6 ottobre a Riva Albertolli a Lugano. Un’ottima occasione per approfondire la professione dei casari e la loro dedizione che porta alla realizzazione di prodotti di eccellenza.

