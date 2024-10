Un nuovo DAE collocato nella stazione sciistica di Campo Staffi

Filettino, De Meis: “La montagna ora è più sicura tutto l’anno”.

Un primo soccorso rapido e la presenza di un defibrillatore automatico esterno (DAE) sono elementi essenziali, per affrontare in modo efficace un arresto cardiaco, ma intervenire è più complesso quando l’emergenza si manifesta in luoghi meno vicini ai centri urbani, come le montagne, frequentate non solo d’estate, ma anche in inverno soprattutto se si vi è la presenza d’impianti sciistici come Campo Staffi. In virtù di ciò, rendendo l’intero territorio di Filettino sempre più cardio protetto, nel pomeriggio di oggi nell’area adiacente al solarium a Campo Staffi è stato inaugurato un nuovo DAE, che permetterà di soccorrere e salvare la vita ai turisti, agli escursionisti, ed agli appassionati degli sport invernali in caso di in arresto cardiaco. Con le montagne sempre più affollate, aumentano infatti i casi di malori per problemi cardiaci, sui sentieri e sulle vette, dove per arrivare ci vuole tempo, sebbene per ogni minuto senza soccorsi e senza defibrillazione, la percentuale di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco si riduce dal 7 al 10%. “Ci tengo a ringraziare la Misericordia di Trevi Nel Lazio, che su iniziativa dell’associazione cacciatori “le tigri dei Monti Simbruini”, “I senza pace ed energia”, ha donato il DAE, che è già attivo. L’importanza della collocazione di un Dae in un luogo di alta montagna come Campo Staffi, è di rendere un luogo che d’estate ma soprattutto durante la stagione sciistica più sicuro – sottolinea il Sindaco il dott. Paolo De Meis- Nei casi in cui l’arresto si presenti con un ritmo defibrillabile, è di fondamentale importanza avere l’immediata disponibilità di un DAE, per intervenire tempestivamente in attesa dei soccorsi ed aumentare la possibilità di sopravvivenza del soggetto. L’iniziativa di oggi non solo ha un importante valore culturale, ma è anche particolarmente rilevante dal punto di vista pratico perché, pur augurandoci di non dover mai usare questo strumento, in caso di necessità chiunque sia presente qui potrà utilizzare il defibrillatore”. Alla cerimonia di installazione del DAE hanno partecipato tra gli altri oltre al Sindaco De Meis, il Vice Sindaco Alessia Pomponi e altri amministratori, rappresentanti della Misericordia di Trevi Nel Lazio e delle associazioni cacciatori, ed il parroco Don Pierluigi Nardi che ha benedetto il DAE. “I dispositivi DAE sono presidi di importanza vitale –ha commentato il Vice Sindaco Alessia Pomponi- considerando che aumentano sempre di più i frequentatori della montagna, lo sono maggiormente. Un plauso alla Misericordia di Trevi Nel Lazio, un sodalizio di volontariato anche esso di grande importanza, che rende più forte la sinergia tra i due Comuni di Filettino e Trevi Nel Lazio, nel loro condiviso ruolo di Comuni di montagna. Ringrazio ancora i promotori di questa iniziativa che hanno permesso l’installazione di un prezioso strumento salvavita, che va ad aggiungersi a quelli già presenti nel centro abitato di Filettino”.