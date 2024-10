Halloween in Costa degli Etruschi: un’esperienza da brivido per tutta la famiglia

Divertimento, mistero e magia al Park Hotel Marinetta

Quest’anno il Park Hotel Marinetta, situato nella splendida cornice della Costa degli Etruschi, è pronto a trasformarsi in un luogo magico e misterioso, offrendo un indimenticabile Halloween per tutta la famiglia. Il 31 ottobre l’hotel propone un’offerta speciale pensata per le famiglie, dove grandi e piccoli potranno divertirsi e immergersi in un’atmosfera da brivido.

Il Pacchetto “Halloween Family Experience” include: Pernottamento in comode camere familiari, colazione a buffet, cena a buffet la sera del 31 ottobre presso il ristorante Anfora di Baratti, attività a tema Halloween pensate per il divertimento di tutti.

Prezzo in camera familiare a partire da Euro 507,00 per 2 adulti e 2 bambini con prima colazione e buffet di Halloween inclusi.

Gli angoli più suggestivi del resort, saranno trasformati per l’occasione con mini gonfiabili spaventosi e decorazioni speciali, sia nella hall che nel parco, per un’atmosfera che farà vivere a tutti lo spirito di Halloween. Lo”staff della paura” accoglierà grandi e piccoli con travestimenti da brivido, rendendo ogni momento del soggiorno più magico e coinvolgente. Gli animatori intratterranno adulti e bambini con giochi e attività a tema Halloween, assicurando un divertimento unico per tutta la famiglia. Nel parco di 3 ettari del resort, i partecipanti potranno cimentarsi nella tradizionale attività di intaglio delle zucche, creando la propria lanterna di Halloween. Per una serata speciale, si potrà partecipare all’esclusiva. Cena con delitto. Tra indizi, misteri e colpi di scena, scopri chi è il colpevole durante una cena a tema nella suggestiva Sala Anfora di Baratti. Dopo cena, uno spettacolo di magia incanterà grandi e piccoli, con illusioni e trucchi misteriosi per concludere la serata in bellezza.

D’altra parte c’è un’atmosfera particolare che pervade tutta Livorno durante il periodo di Halloween, specialmente nei dintorni della Fortezza Vecchia. Con la sua imponente struttura, la fortificazione si erge a margine del Porto Mediceo e racchiude in sé un po’ tutta la storia della città in quanto è stata più volte rimaneggiata e ricostruita nel corso dei secoli. Visitando le sue torri, i suoi camminamenti e le sue sale si viene pervasi da una sensazione particolare, quasi a sentirsi osservati da un’entità astratta. Qui, infatti, si sviluppa una storia che è profondamente legata alle celebrazioni di Halloween, perché pare che, ad aggirarsi nelle sale della fortezza, ci sia un fantasma. E non uno qualunque, ma quello di Beatrice di Canossa, sorella maggiore di Matilde che fu contessa, duchessa, marchesa, vicaria imperiale e vice regina d’Italia vissuta all’inizio dell’XI secolo. Della sorella poco si conosce, perché la sua vita (e la sua morte) sono avvolte da leggenda ed è sempre stata offuscata dalle gesta della potente Matilde che tanto segnò la storia del Medioevo toscano.

Riguardo a Beatrice si sa solo che morì da giovane e tra le ipotesi più avvalorate sulla sua morte risulta l’avvelenamento per ragioni legate all’ingente eredità di famiglia. La leggenda indica come giorno del decesso quello delle sue nozze e la tragica fine ha portato la sua anima a vagare senza pace tra le stanze della fortezza ancora oggi. Sono state molte, infatti, le testimonianze nei diversi secoli di avvistamenti del fantasma della giovane dama infelice, e i suoi lamenti vengono percepiti maggiormente durante la notte di Ognissanti. Uno dei più grandi masti della Fortezza Vecchia è stato voluto da Matilde di Canossa e porta il suo nome: si tratta del monumento più iconico della città e in molti si chiedono se Beatrice scelga proprio questo luogo per apparire, indicando cosi il coinvolgimento della sorella nel suo omicidio.