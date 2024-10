Dimissioni del Direttivo dell’Associazione ValTurano Terra Nostra

Si comunica che sabato 5 ottobre, regolarmente convocata, si è tenuta a Colle di Tora l’assemblea degli iscritti all’Associazione ValTurano Terra Nostra per l’esame dei vari punti posti all’attenzione della stessa.

In tale contesto sono stati approvati all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2022 – 2023 e il Bilancio preventivo per l’anno in corso. Sul terzo punto all’ordine del giorno, l’elezione di un nuovo componente del Consiglio Direttivo in sostituzione del compianto Angelo Giuliani, il presidente Mario Pompei ha preso la parola sia per ricordare la figura dello scomparso, stimato medico e apprezzato presidente della locale Università agraria, sia per evidenziare le varie iniziative prese dal Direttivo in ordine alle problematiche del territorio, prima fra tutte quella che ha portato alla fissazione dell’istituenda Casa della Salute della Valle del Turano negli ex locali dell’omonima Comunità Montana a Castel di Tora.

Ciò detto e tenuto conto che le cariche permangono ormai da due anni, ha evidenziato ai colleghi l’opportunità di dare un nuovo slancio all’azione dell’Associazione mediante l’inserimento di forze nuove che possano proseguire nell’azione finora intrapresa in favore del territorio; risultato che può essere raggiunto – ha sottolineato Pompei – con le dimissioni dell’intero Direttivo e la successiva elezione dei nuovi organismi.

Dopo un ampio dibattito, i presenti hanno convenuto sull’opportunità di accogliere la proposta del Presidente ed hanno così tutti rassegnato le dimissioni, fermo restando che gli organismi resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni degli organi statutari. Tali elezioni avverranno dopo che saranno stati sollecitamente avviati gli opportuni contatti con amministratori, associazioni, soci, cittadini della Valle per una adeguata disamina delle candidature che emergeranno e che andranno poi votate dai soci stessi.