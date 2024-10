Wine Tour sulla Bolgheri Coast: un viaggio esclusivo tra sapori e storia

Situata nel cuore della costa Toscana, questa zona vitivinicola è un connubio perfetto tra tradizione, innovazione e un territorio unico, che regala vini dall’inconfondibile personalità

La Toscana è una terra dai sapori autentici e dalle tradizioni millenarie, i suoi prodotti sono divenuti celebri in tutto il mondo: fin dai tempi degli Etruschi, questa tradizione secolare ha dato vita ad alcuni dei vini più famosi ed apprezzati in tutto il globo. Grazie al clima mediterraneo, alla brezza marina e alla varietà dei suoi terreni, la Bolgheri Coast è l'ambiente ideale per la produzione di vini dal sapore intenso ed inconfondibile, con una spiccata eleganza e un'eccezionale capacità di invecchiamento.

Magnetica, autentica, custode di un patrimonio artistico senza eguali, ricca di scenari mozzafiato, di dolci colline, di borghi dove il tempo sembra essersi fermato, la Toscana è sicuramente una delle regioni più affascinanti d’Italia. La sua terra ospita molteplici tesori famosi in tutto il mondo: oltre ad essere Culla del Rinascimento, ad aver rivoluzionato l’arte e l’architettura, la letteratura e le scienze, questa regione è rinomata per la sua eccellenza nella produzione dei vini. La Toscana è il vino e il vino è la Toscana, basterebbero queste poche parole per spiegare il legame profondo e indissolubile che ha portato alla nascita di etichette di altissima qualità vendute ed apprezzate in tutto il globo. La tradizione della viticoltura ha origini antichissime, affonda le sue radici a diversi millenni prima di Cristo: la prima produzione ebbe inizio con gli Etruschi, questo popolo era esperto nella coltivazione della vite e nei primi rudimenti della vinificazione, introdussero tecniche di coltivazione innovative e svilupparono un commercio del vino fiorente tanto da esportare anfore di vino in tutta l’area mediterranea.

Con la conquista romana (III secolo a.C.), la produzione vinicola toscana conobbe una nuova fase di sviluppo, i Romani, ereditando le conoscenze etrusche, perfezionarono le tecniche di produzione e diffusero l’uso del vino in tutta l’Italia e oltre. Il vino divenne una bevanda quotidiana, fondamentale sia per l’alimentazione che per i rituali sociali e religiosi. Il definitivo grande sviluppo del settore, però, si ebbe con l’avvento della famiglia de’ i Medici, le nobili famiglie toscane cominciarono ad investire nella produzione del vino coltivando vigneti e migliorando le tecniche enologiche. Questo portò ad un affinamento della qualità del vino ed alla nascita delle prime etichette celebri. Nel 1716, il Granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici emanò un bando che delineava per la prima volta la zona di produzione del Chianti, specificando le regole per la qualità e la commercializzazione del vino. Questo è considerato uno dei primi tentativi al mondo di protezione della denominazione di origine. Oggi la Toscana è una delle regioni vinicole più celebrate a livello internazionale, famosa per una varietà di vini che vanno dal Brunello di Montalcino al Vino Nobile di Montepulciano, fino al già citato Chianti Classico.

Situata lungo la costa che va da Livorno a Grosseto, la Bolgheri Coast è una delle gemme più preziose di questa ragione che si è affermata come sinonimo di eccellenza nel settore vitivinicolo. Tra Castagneto Carducci, Bolgheri e le aree circostanti si snoda la famosa “Strada del Vino”, un territorio che offre un perfetto equilibrio tra campagna, colline e mare. Lungo questo percorso, si trovano numerose cantine che aprono le loro porte ai visitatori per degustazioni, tour dei vigneti e approfondimenti sulla produzione dei vini locali. Per un wine tour indimenticabile non si può non visitare la Tenuta San Guido, molto più di una semplice cantina, è un vero e proprio simbolo dell’innovazione enologica italiana. Questa azienda è celebre in tutto il mondo per aver creato uno dei vini più rinomati a livello internazionale e considerato il pioniere dei Super Tuscan: il Sassicaia, caratterizzato da grande eleganza, struttura e capacità di invecchiamento. È prodotto principalmente con uve Cabernet Sauvignon e una piccola percentuale di Cabernet Franc, secondo uno stile che si ispira ai grandi vini francesi ma che, grazie al territorio unico di Bolgheri, acquisisce una propria identità distintiva. Il suolo sassoso e ghiaioso della Tenuta San Guido contribuisce a dare al vino il suo caratteristico bouquet minerale e fruttato, con note di frutti di bosco, spezie e sentori balsamici. Sulla costa Alta della Maremma sorge la Tenuta Guado al Tasso che si estende su una superficie di circa 320 ettari in un’area denominata “anfiteatro bolgherese” per la sua particolare conformazione. Il vino di punta della tenuta è proprio il Guado al Tasso, un Bolgheri DOC Superiore che esprime al meglio l’eleganza e la struttura dei vini della regione. È un blend principalmente composto da Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e a volte una piccola percentuale di Petit Verdot.

La Bolgheri Coast è quel luogo dove ogni calice racconta una storia senza tempo, i suoi vini rappresentano l'essenza della Toscana: tradizione, passione e un profondo legame con il territorio. Che si tratti di una degustazione o di un viaggio tra le cantine, la Bolgheri Coast promette di regalare emozioni uniche a chiunque desideri scoprire i suoi pregiati vini.