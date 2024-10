Confartigianato di Rieti e BCC di Spello e del Velino insieme per lo sviluppo sostenibile e il sostegno al territorio

Confartigianato Imprese Rieti e la BCC di Spello e del Velino hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare il supporto alle piccole e medie imprese locali, con un focus su sostenibilità, sviluppo del territorio e promozione delle pratiche ESG (Environmental, Social, Governance).

L’accordo, che si inserisce in una strategia condivisa di sviluppo economico territoriale, mira a sostenere le realtà artigiane e imprenditoriali della provincia di Rieti attraverso strumenti concreti per favorire l’accesso al credito, incentivare investimenti in tecnologie sostenibili e promuovere la digitalizzazione delle imprese.

L’intesa si propone di accompagnare le aziende in percorsi di efficientamento energetico e di economia circolare, aiutandole a ridurre i costi e a migliorare la competitività, senza dimenticare la digitalizzazione.

“La collaborazione con la Confartigianato di Rieti rappresenta un passo significativo per il nostro impegno verso il territorio e le sue imprese – afferma il presidente della BCC di Spello e del Velino, Alessio Cecchetti. – Oggi più che mai, in un contesto di incertezza economica e ambientale, è fondamentale sostenere le piccole realtà produttive che sono il cuore pulsante del nostro tessuto economico. La crescita dei territori passa per il credito cooperativo”.

“Siamo felici di arricchire la nostra offerta alle imprese associate con nuove opportunità di accesso al credito tramite BCC di Spello e del Velino – dichiara Franco Lodovici, presidente di Confartigianato Imprese Rieti – le nostre imprese, che sono piccole ma laboriose, hanno sempre più la necessità di soluzioni bancarie e finanziarie in linea con le loro esigenze, che sono allo stesso tempo semplici e molto specifiche. Con la BCC di Spello e del Velino, speriamo di riuscire a collaborare in questo senso, al fine di avvicinare la banca alla realtà delle nostre microimprese”.

Grazie alla forte presenza sul territorio, BCC di Spello e del Velino e Confartigianato Imprese Rieti intendono inoltre rafforzare la collaborazione con le filiere produttive locali, creando un circolo virtuoso che consenta alle imprese di crescere e svilupparsi in modo armonioso con l’ambiente e la comunità.