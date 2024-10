“Sulle tracce dell’hacker”: Geronimo Stilton e la Polizia di Stato nuovamente insieme per navigare sicuri in rete

Stamattina, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma è stato presentato il nuovo libro di Geronimo Stilton edito da Piemme dal titolo “Sulle Tracce dell’Hacker”, nato dalla collaborazione tra Polizia di Stato, Fondazione Geronimo Stilton e Google.

L’evento si è aperto con l’esecuzione del Canto degli Italiani e dell’Inno dell’Unione Europea da parte della Schola Cantorum dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia alla presenza di 2400 bambini delle scuole primarie della Capitale.

All’iniziativa, che ha avuto come moderatore il giornalista Alberto Giuffrè, hanno presenziato il Sottosegretario all’Interno On. Wanda Ferro e il Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie Prefetto Carmine Belfiore.

Sul palco, insieme a Geronimo e Tea Stilton. Elisabetta Dami – la “mamma” di Geronimo Stilton – Marco Camisani Calzolari e il giovanissimo figlio Mario, esperti divulgatori del settore digital, e il noto artista Lillo Petrolo, attore, autore, regista, nel panorama di TV radio cinema, tornato dal multiverso per un intervento dedicato ai ragazzi e chiuso dal simpatico personaggio dell’”urlatore di mambo”. Inoltre, in collegamento la cantante BigMama, che fa parte del laboratorio artistico di “Una Nessuna Centomila”, la prima fondazione italiana per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.

“Sulle tracce dell’hacker” è un progetto che vuole diffondere la cultura della legalità in rete anche tra i più piccoli e coinvolgere gli adulti nella vita online dei figli.

Durante la mattinata sono stati premiati i bambini vincitori del contest “Investigatori Stratopici”, indetto dalla Fondazione Stilton, per il quale gli studenti hanno presentato elaborati, testi e disegni.

Tutti i bambini hanno ricevuto una copia del libro donata da Google alla Polizia di Stato e con all’interno anche informazioni sulle soluzioni di Google per l’uso sicuro e responsabile della rete.