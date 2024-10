Pioggia no stop sull’Emilia-Romagna, allerta rossa. Sindaco Bagnacavallo ordina l’evacuazione

Pioggia incessante sull’Emilia, in particolare su Bologna e sulla pianura romagnola: diramata l’allerta rossa fino a domani, in alcune zone si distribuiscono sacchi di sabbia e ci si prepara a evacuare in caso di peggioramento

di Mirko Billi, Andrea Sangermano e Angela Sannai

BOLOGNA – Il maltempo torna a colpire l’Italia, in particolare in alcune regioni. Questa mattina, a Milano, tra le 6 e le 7 c’è stata una violenta bufera con grandi quantitativi di pioggia caduta: ha piovuto prima sulla parte centrale e sul nord della città (dove sono caduti quasi 40 mm di pioggia), poi nella zona di Magenta e Abbiategrasso. Ma la pioggia, oggi, sta cadendo incessantemente sulla città di Bologna e sull’Emilia, che è risprofondata nell’incubo dell’alluvione (dopo quella dello scorso anno) solo poche settimane fa. E dove cresce la paura. A maggior ragione visto che l’allerta, che prima era arancione, a partire dalle 12 di oggi è diventata rossa.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it