La macchina amministrativa è sempre più smembrata

Piglio, Dopo la chiusura dell’ufficio ragioneria, il gruppo Viviamo Piglio denuncia l’indifferenza dell’Amministrazione Felli

Con una nota chiara e molto analitica, il gruppo di minoranza “Viviamo Piglio” rappresentato in consiglio dai consiglieri Roberto Neccia e Domenico Ambrosetti, accende i riflettori sulla paradossale situazione che sta vivendo la macchina amministrativa sempre più zoppa del Comune di Piglio, con inevitabili conseguenze negative sulla cittadinanza. “Siamo ormai appena dopo i 100 giorni dall’insediamento della Giunta Felli ter –si legge nella nota di Viviamo Piglio- un periodo di tempo nel quale si dovrebbe cominciare a fare un resoconto delle attività svolte e i cittadini pigliesi possono già ammirare i risultati della gestione amministrativa. Sicuramente il meglio di se lo sta dando il plenipotenziario assessore al bilancio, al patrimonio, al PNNR, alla transizione digitale , agli affari istituzionali, alla ricerca di finanziamenti regionali .e alla ricerca di risorse comunitarie, che dal 1 ottobre e chissà fino a quando ha tenuto chiuso l’ufficio relativo alla sua delega principale, infatti l’ufficio ragioneria è rimasto chiuso e lo sarà anche per il futuro considerando che la Responsabile risulta essere in congedo per maternità e l’impiegato storico dell’ufficio con decorrenza 1 ottobre risulta in pensione. L’ufficio che dovrebbe essere il motore trainante di tutta l’attività amministrativa dell’Ente chiuso al pubblico e senza personale affidato ad una ex dipendente del Comune di Paliano in pensione da circa 4 anni con poche ore settimanali e la responsabilità affidata al Segretario Comunale. Entrate dell’Ente che non vengono incassate, bollette della Tari che giacciono sulla scrivania dell’ufficio, con entrate stimate in 500 mila euro che non saranno incassate nell’anno di competenza, con grave danno per le casse comunali. Ecco alcuni esempi di come ha inciso sulla amministrazione l’avvento dei nuovi amministratori, coloro che dovevano apportare nuova linfa ed invertire la marcia, la chiusura dell’ufficio, invece, ricalca quanto già fatto precedentemente dal Sindaco Felli con delega al personale, chiusura dell’ufficio protocollo (pensionamento della dipendente) chiusura del servizio di manutenzione esterna (pensionamento del dipendente) annientamento del servizio di polizia municipale (pensionamento del Comandante e di n. 5 vigili) e oggi assistiamo anche alla chiusura del servizio stipendi e tributi del Comune di piglio (pensionamento del dipendente). Ecco la popolazione Pigliese sta assistendo al nuovo che avanza”.