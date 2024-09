Lazio: 58 nuovi guardiani dell’ambiente pronti a difendere il territorio

Sabato 28 si è concluso con successo il corso per Ispettore Ambientale organizzato dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) presso l’Istituto di Polizia di Nettuno. 58 nuovi operatori, provenienti da diverse località del Lazio, tra cui Nettuno, Roma, Cerveteri, Manziana e Velletri, sono pronti a mettere le proprie competenze al servizio della tutela dell’ambiente.

Il corso, organizzato da Davide SocialeResponsabile Operativo ODV, ha offerto una formazione completa e approfondita, grazie anche al prezioso contributo della Cav. Avv. Rosa Bertuzzi, consulente ambientale e vice procuratore onorario. I partecipanti hanno acquisito solide conoscenze giuridiche e tecniche sui temi della gestione dei rifiuti, delle responsabilità degli agenti accertatori e delle normative ambientali vigenti.

“L’Ispettore Ambientale è una figura professionale sempre più richiesta”, ha sottolineato Francesco Elviretti, Presidente dell’ANPS di Nettuno. “Il nostro obiettivo è quello di formare volontari competenti e motivati, in grado di fornire un contributo concreto alla tutela del nostro territorio.” La scelta di svolgere parte del corso in videoconferenza ha permesso di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti e di avvalersi della consulenza di esperti di fama nazionale.

La formazione degli ispettori ambientali rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore consapevolezza ambientale e un rispetto più profondo delle regole. Questi nuovi professionisti saranno chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella repressione degli illeciti ambientali, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

I nuovi ispettori ambientali rappresentano una speranza per il futuro del nostro pianeta. In un’epoca caratterizzata da sfide ambientali sempre più pressanti, la loro competenza e dedizione saranno fondamentali per garantire la tutela degli ecosistemi e la salvaguardia delle risorse naturali. Grazie alla loro attività, sarà possibile contrastare fenomeni come l’inquinamento, lo spreco e l’abuso delle risorse, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile e responsabili.

Elviretti: “A nome dell’ANPS, ringraziamo vivamente la Dr.ssa Lorena Di Felice, Direttore dell’Istituto di Polizia di Nettuno, per averci ospitato per questo importante corso di formazione.”

La formazione di questi 58 nuovi ispettori ambientali rappresenta un investimento per il futuro del nostro pianeta. L’ANPS, con la sua rete sempre più ampia di operatori ecologici, dimostra l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. Un esempio che auspichiamo possa essere seguito da altre realtà, per costruire insieme un futuro più sostenibile.