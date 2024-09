FH55 Hotels: eccellenza italiana celebrata nella Giornata Mondiale del Turismo

Tra premi e certificazioni, il gruppo si distingue per la sua offerta d’eccellenza nel cuore di Firenze e Roma

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, che si celebra ogni anno il 27 settembre, riflettiamo sull’importanza del settore turistico, uno dei principali motori dell’economia globale. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), il turismo rappresenta circa il 10% del PIL mondiale e impiega oltre 300 milioni di persone. Questo settore non solo promuove la crescita economica, ma gioca anche un ruolo cruciale nel favorire lo scambio culturale e la sostenibilità ambientale. Il Gruppo FH55 Hotels, sempre attento a queste tematiche, registra un anno di crescita e successi grazie al suo costante impegno nell’ospitalità di qualità con le sue 4 strutture di prestigio.

La Giornata Mondiale del Turismo è stata istituita nel 1980 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), un’agenzia delle Nazioni Unite. La scelta del 27 settembre non è casuale: coincide con l’anniversario dell’adozione degli statuti dell’OMT nel 1970. Ogni anno viene dedicata a un tema specifico con l’obiettivo di promuovere il turismo sostenibile e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza economica, sociale e culturale del settore. Il tema della Giornata Mondiale del Turismo 2024 sarà “Turismo e Pace”.

In questo scenario, FH55 Hotels si distingue per i suoi risultati straordinari e l’impegno costante nell’offrire esperienze di ospitalità di alto livello, allineate ai valori di qualità, innovazione e sostenibilità. Nel corso dell’ultimo anno, il gruppo ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui le certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001, che attestano l’eccellenza in qualità, sostenibilità ambientale e sicurezza.

Tra le strutture di punta del gruppo, spicca l’FH55 Grand Hotel Palatino di Roma, recentemente ristrutturato, che ha conquistato un prestigioso traguardo: l’inserimento tra i Top 10 alberghi di Roma secondo i lettori di Condé Nast Traveler. Questo riconoscimento premia non solo la qualità impeccabile del servizio, ma anche l’eleganza senza tempo della struttura e la sua posizione privilegiata nel cuore della Città Eterna, rendendolo una meta irrinunciabile per viaggiatori di tutto il mondo. A impreziosire ulteriormente l’offerta del gruppo, il Ristorante Serrae Villa Fiesole dell’Hotel Villa Fiesole, guidato dall’Executive Chef Antonello Sardi, è stato inserito a giugno nella prestigiosa Guida Michelin.

A conferma della crescita costante del gruppo, FH55 Hotels ha ricevuto anche un premio alla 56ª edizione di Industria Felix, che celebra le migliori performance aziendali del Centro Italia. Un importante riconoscimento che testimonia la solidità finanziaria e l’approccio innovativo dell’azienda, che continua ad evolversi per offrire un’ospitalità d’eccellenza, mettendo al centro le esigenze degli ospiti e il rispetto per l’ambiente.

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, FH55 Hotels rinnova il suo impegno nel contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo e nel continuare a offrire esperienze memorabili, mantenendo alti gli standard di qualità, sicurezza e innovazione che lo contraddistinguono nel settore.