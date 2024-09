POLI – ANGELO MARIA SFERRAZZA RACCONTA ROSARIO LIVATINO NEL NUOVO LIBRO ‘HO INCONTRATO IL GIUDICE RAGAZZINO”

Con il patrocinio del Comune di Poli giovedì 3 ottobre p.v. ospiterà la presentazione del libro Ho incontrato Rosario Livatino – Il mio viaggio cercando il giudice ragazzino di Angelo Maria Sferrazza, curatori Simona Schembri e Daniele Marasco, prefazione di Gianluca Guerrisi e Fausto zilli, in collaborazione con il Circolo Culturale Prenestino Roberto Simeoni Aps. L’evento si terrà presso la Sala del Consiglio e sarà moderato da Roberto Papa. Il libro sarà presentato nell’anniversario della nascita del giudice, nato il 3 ottobre del 1952. Questa scelta sottolinea l’importanza e l’eredità della figura di Rosario Livatino, il primo magistrato beatificato della storia, assassinato nel 1990, a soli 38 anni, per il suo instancabile impegno nella lotta contro la criminalità organizzata.

Angelo Maria Sferrazza, attore, autore è già conosciuto per il suo pluripremiato cortometraggio Il giovane giudice, un omaggio alla vita e all’impegno del magistrato, con questo libro, Sferrazza non solo gli rende omaggio come simbolo di giustizia, ma lo presenta anche come guida spirituale.