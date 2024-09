Siglato l’accordo tra Glamour e Travel Ledger

Al via la nuova partnership per ottimizzare i pagamenti B2B nei programmi Vola Glamour e Viaggia Glamour

Glamour annuncia una nuova partnership con Travel Ledger, la piattaforma leader nei pagamenti e nella rendicontazione B2B per l’industria del turismo. Entro fine anno tutte le piattaforme di prenotazione Glamour, Vola Glamour e Viaggia Glamour, daranno la possibilità alle agenzie di viaggio di svolgere i pagamenti attraverso la piattaforma Travel Ledger.

La collaborazione è stata presentata durante la convention nazionale di Glamour lo scorso 14 e 15 settembre, mentre le adesioni alla piattaforma saranno ufficialmente aperte in occasione del TTG Travel Experience, che si terrà a Rimini dal 9 all’11 ottobre.

Grazie a questa partnership, gli agenti di viaggio affiliati a Glamour potranno non solo prenotare e pagare in tempo reale le pratiche e i biglietti relativi ai programmi Glamour, ma anche accedere a un’ampia rete di fornitori già presenti su Travel Ledger. Questa innovazione consente di gestire tutti i pagamenti B2B da un unico conto bancario digitale, semplificando i processi finanziari quotidiani e migliorando l’efficienza operativa.

Roberto Da Re, CEO di Travel Ledger, ha dichiarato: “La partnership con Glamour ci consente di espandere il nostro network di rendicontazione e pagamenti elettronici B2B a oltre mille agenzie di viaggio italiane. Queste saranno ora in grado di gestire direttamente i pagamenti ai fornitori, riducendo i costi di gestione grazie all’utilizzo di un unico conto bancario digitale e senza costi aggiuntivi.”

Nicola Bonacchi, Direttore Generale di Glamour, ha aggiunto: “Travel Ledger ha già dimostrato la sua efficacia nella gestione di volumi significativi in altri mercati europei per quanto riguarda i pagamenti B2B. La piattaforma non solo offre a noi, ma anche ai nostri agenti, la possibilità di automatizzare l’intero processo di pagamento tramite bonifici immediati, consentendo a entrambe le parti di ridurre i costi bancari e risparmiare tempo.“

Vantaggi per gli agenti di viaggio

L’utilizzo di Travel Ledger offre numerosi benefici agli agenti di viaggio, tra cui:

Formato unico per la ricezione dei dati dai fornitori: invece di ricevere file in formati diversi da ciascun tour operator, Travel Ledger garantisce che tutti i dati vengano forniti in un formato uniforme, semplificando la gestione e riducendo errori operativi.

invece di ricevere file in formati diversi da ciascun tour operator, Travel Ledger garantisce che tutti i dati vengano forniti in un formato uniforme, semplificando la gestione e riducendo errori operativi. Automazione con sistemi di back-office: la piattaforma si integra facilmente con i sistemi di gestione esistenti delle agenzie, automatizzando rendicontazione e pagamenti.

la piattaforma si integra facilmente con i sistemi di gestione esistenti delle agenzie, automatizzando rendicontazione e pagamenti. Controllo diretto del denaro: Travel Ledger permette agli agenti di mantenere il controllo completo dei fondi tramite il proprio conto TL Pay, eliminando la necessità di anticipare fondi su conti gestiti dal fornitore e consentendo agli agenti di gestire il denaro fino al momento del pagamento.

Travel Ledger permette agli agenti di mantenere il controllo completo dei fondi tramite il proprio conto TL Pay, eliminando la necessità di anticipare fondi su conti gestiti dal fornitore e consentendo agli agenti di gestire il denaro fino al momento del pagamento. Riduzione dei costi bancari: grazie ai bonifici immediati, all’assenza di commissioni aggiuntive e all’accesso gratuito al conto TL Pay, i costi legati alle transazioni finanziarie si riducono sensibilmente.

grazie ai bonifici immediati, all’assenza di commissioni aggiuntive e all’accesso gratuito al conto TL Pay, i costi legati alle transazioni finanziarie si riducono sensibilmente. Efficienza e trasparenza: tutte le transazioni sono tracciabili e gestite in tempo reale, garantendo maggiore trasparenza e controllo sui flussi di cassa.

La collaborazione tra Glamour e Travel Ledger segna un passo avanti verso la digitalizzazione e l’automazione dei processi finanziari nel settore turistico, offrendo efficienza e innovazione per il beneficio di tutte le parti coinvolte.