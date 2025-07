Audizione in Regione con il CO.RE.CO.CO

Roma, Foppoli: “I Parchi sono un presidio importante sul territorio oltre la salvaguardia ambientale”

Nella giornata di lunedì presso la Sala Latini della Regione Lazio si è riunito il CO.RE.CO.CO. ( Comitato Regionale di Controllo Contabile), presieduto da Eleonora Mattia che ha incontrato ed ascoltato i dirigenti di Enti parco e Riserve naturali della Regione, tra questi il commissario straordinario del Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. L’audizione si è incentrata sulle attività amministrativo-contabili dei Parchi regionali, come previste dalla legge di contabilità regionale n. 11 del 2020. “E’ stato un incontro molto costruttivo -ha commentato il commissario Foppoli– durante il quale sono state sollevate molte segnalazione sulle criticità comuni legate sia alla carenza del personale soprattutto operai e guardiaparco, essenziali per la manutenzione dei sentieri e il controllo del territorio. In relazione al rispetto delle scadenze per la trasmissione dei documenti contabili, come sottolineato ad inizio audizione dal Presidente Mattia, nei vari interventi abbiamo segnalato, che i ritardi sono dovuti per la maggiore dalle difficoltà legate all’arrivo di contributi regionali scaglionati nel corso dell’anno, spesso anche a novembre, proprio a ridosso della chiusura dell’esercizio. I Parchi e le aree verdi sono un presidio importante sul territorio sia per la salvaguardia dell’ambiente, ma anche come riferimento culturale, sociale e per lo sviluppo turistico, una burocrazia più fluida contribuisce di certo ad una più produttiva gestione”.