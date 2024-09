Monte Livata Subiaco – Primo ritrovo sulla Montagna di Roma d’auto d’epoca e storiche.

di Fausto Zilli

Affinché si possa parlare di auto d’epoca il veicolo deve essere stato prodotto per lo meno 30 anni prima della sua iscrizione nel Registro ASI, invece le vetture diventano storiche, dopo 20 anni di età.

Grande successo di presenze per il Primo Raduno d’Auto d’Epoca organizzato dall’Associazione OTAVA in collaborazione con Rifugi La Fenice appartamenti turistici a Livata e Campo dell’Osso, andato di scena domenica 22 settembre scorsa presso Monte Livata, con il prestigioso Patrocinio del Comune di Subiaco.

Presenti al ritrovo circa 50 auto tra storiche e d’epoca in rappresentanza di vari Club, esposizione statica sul piazzale al centro di Livata tra curiosi addetti ai lavori e appassionati nell’immortalare con fotografie le stupende auto esposte , che in un secondo momento della mattinata vi è stato il giro con tutte le auto verso il piazzale di Campo dell’Osso per poi ritornare nel centro di Livata.

Si ringraziano per la collaborazione allo svolgimento dell’evento: Giampiero Trombetta ed i Club: Fiat 500 Collection Fiat 500 Fans Club, Matti per il Cinquino, Franco Cacchioni e la Scuderia AlfaMotorSport, ed infine il Club Fonte Nuova Auto e Moto d’Epoca del presidente Stefano D’Angeli.

“Un sentito ringraziamento agli Sponsor, agli associati tutti di Otava Operatori Turistici Alta Valle dell’Aniene, all ’Assessore alla Cultura ed al Turismo del Comune di Subiaco Grazia Timperi per aver partecipato all’evento, ed a tutti i partecipanti che hanno reso possibile questo raduno, le parole dell’organizzatore Emiliano Rosati.

Una domenica all’insegna dell’ amicizia nell’ammirare le auto che hanno fatto e fanno ancora adesso la storia nel settore automobilistico dedicato, in una location meravigliosa quale Monte Livata, detta Montagna di Roma a Subiaco.