Provincia di Frosinone: approvati in commissione i punti su Crisi Stellantis e accordo di cooperazione con la provincia di Kalisz

Si è svolta oggi, presso il Palazzo della Provincia di Frosinone, la seduta della Commissione Consiliare che ha affrontato due punti di grande rilevanza per il territorio: la Crisi Stellantis e del suo indotto e il rapporto con le istituzioni per l’accordo di cooperazione con la provincia polacca di Kalisz. Entrambi i punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dai membri della Commissione che ha delegato al Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, il mandato per procedere con l’accordo di cooperazione con la Provincia di Kalisz, una partnership strategica che permetterà di aprire nuove opportunità di scambio economico e culturale tra i due territori. Per quanto riguarda la crisi di Stellantis e il suo impatto sull’indotto, la Commissione ha stabilito che sarà lo stesso Quadrini, ad interfacciarsi direttamente con la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, con la quale ha già avviato un dialogo, successivamente all’incontro della stessa con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Una volta completato il confronto tra la Regione e il Ministero, si procederà alla convocazione di un Consiglio Provinciale Straordinario, con la partecipazione di tutti i sindaci dei 91 comuni della provincia. Questo incontro sarà finalizzato a definire una strategia concreta e condivisa per affrontare l’emergenza economica e occupazionale derivante dalla crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Il Presidente del Consiglio Provinciale ha dichiarato: “Siamo di fronte a due questioni di cruciale importanza per il futuro della nostra provincia. Da un lato, l’accordo di cooperazione con Kalisz ci permetterà di allargare i nostri orizzonti, favorendo nuove opportunità di sviluppo e partnership internazionali. Dall’altro, la crisi di Stellantis rappresenta una sfida che dobbiamo affrontare con determinazione e con l’impegno di tutte le istituzioni, locali e nazionali. Il coinvolgimento di tutti i 91 sindaci sarà fondamentale per definire una linea comune di azione a tutela dei lavoratori e delle famiglie che dipendono dal comparto industriale legato a Stellantis”. Il Presidente Quadrini ha poi ricordato che già all’inizio di settembre aveva inviato una comunicazione urgente al Ministro Urso, alla Vicepresidente della Regione Lazio e ai sindaci dei comuni della Provincia di Frosinone, richiedendo un incontro immediato per discutere il futuro dello stabilimento di Piedimonte San Germano e delle tantissime famiglie coinvolte. “Oggi ribadiamo la necessità di un intervento tempestivo e deciso”, ha sottolineato il Presidente. “Mi auguro che le interlocuzioni istituzionali in corso portino a risposte rapide e concrete”, ha sottolineato il Presidente. “Dopo il confronto tra la Regione Lazio e il Ministro Urso, convocheremo una Commissione Consiliare dedicata esclusivamente alla crisi Stellantis. Successivamente, procederemo con la convocazione del Consiglio Provinciale Straordinario, un passaggio decisivo per delineare una strategia chiara e condivisa per superare questa emergenza”. In conclusione, Gianluca Quadrini, ha voluto ringraziare i membri della Commissione Consiliare per la fiducia accordata: “Ringrazio la Commissione composta dal consigliere, Luigi Vittori, Alessandro Cardinali e Adamo Pantano, per la fiducia dimostratami e per l’impegno con cui stiamo affrontando queste sfide complesse. Lavorando insieme, possiamo fare la differenza per il futuro del nostro territorio”.