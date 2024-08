Un’importante realtà per tutta la Provincia

Ceprano, Il Centro Bug come uno spazio aperto per il supporto didattico in caso di Disturbi Specifici di Apprendimento

Viene inaugurata oggi a Ceprano, in Via Aldo Moro n. 42, il “Centro BUG – Riabilitazione, Psicoterapia, Tutoraggio DSA”, un’importante realtà di riferimento per i bambini, i ragazzi e le famiglie del territorio locale e provinciale. “Il Centro, quale studio associato e realtà specializzata per i disturbi dell’età evoltiva, -sottolineano i responsabili- è composto da un team di professionisti molto attenti alle esigenze dei bambini e degli adolescenti a loro affidati. Il Centro Bug sarà dunque uno spazio dedicato ai più piccoli e ai più giovani della nostra società con bisogni educativi speciali, particolari esigenze cliniche e riabilitative. Nel Centro troveranno dunque spazio interventi logopedici, di valutazione e supporto psicologico, di neuropsicomotricità, interventi ABA per l’Analisi Applicata del Comportamento, finalizzati in particolare a bambini con Disturbi dello Spettro Autistico ma non solo, nonché valutazioni per interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa a sostegno dei bambini e ragazzi con bisogni comunicativi complessi. Infine il Centro Bug si configura come uno spazio aperto per il supporto didattico in caso di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia) e di tutti quegli studenti, anche universitari, che pur non avendo diagnosi di DSA, può comunque incontrare difficoltà nel percorso scolastico. Nel Centro BUG di Ceprano, includendo una serie di interventi trasversali, dall’ambito clinico-diagnostico-riabilitativo, psico-pedagogico, sociale e assistenziale, si lavora a supporto delle famiglie e dei bambini per garantire loro una qualità di vita migliore e finalizzata all’espressione delle loro piene potenzialità. Un grande progetto che accoglie non solo i più piccoli ma anche interventi valutativi e riabilitativi destinati all’età adulta; un progetto alla quale invitiamo tutti a partecipare alle ore 18:00 in Via Aldo Moro n.42 di Ceprano per inaugurare questo spazio pluridimensionale che si prospetta già essere un punto di riferimento in tutta la Provincia di Frosinone”.