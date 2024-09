Rafting sull’Arno: un’emozionante immersione nella storia di Firenze

Famosa per la sua ricca arte e cultura, la Città del Giglio offre un’esperienza completamente nuova per tutti gli amanti dell’avventura

La città di Firenze, rinomata per la sua incomparabile eredità artistica, brilla come uno dei gioielli più preziosi d’Italia. Con una storia che abbraccia secoli di innovazione, creatività e scoperte, la Città del Giglio offre ai visitatori esperienze uniche che intrecciano passato e presente in un contesto urbano vibrante e dinamico. Ed è proprio in questo scenario unico al mondo che Firenze si reinventa proponendo un’attività indimenticabile che combina storia ed avventura: il rafting sull’Arno, un percorso avvincente ed emozionante che permette ai partecipanti di ammirare tutte le bellezze della città da una prospettiva inedita. Per partecipare ai tour in acqua e vivere un’esperienza senza eguali, è strategico soggiornare all’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, una struttura moderna che garantisce il meglio dell’ospitalità fiorentina.

Firenze è maestra di bellezza in tutto il mondo, le sue strade sono adornate da capolavori artistici ed architettonici che raccontano storie di geni come Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Botticelli. La Galleria degli Uffizi, il Duomo e Ponte Vecchio sono solo alcune delle gemme preziose che attirano milioni di visitatori da ogni parte del globo, desiderosi di immergersi nella straordinaria magia di questa città. Il capoluogo toscano non è solo custode di un passato tanto importante quanto leggendario, ma è anche pioniere del futuro: è infatti una città che continua a evolversi, combinando sapientemente il suo illustre passato con una visione innovativa e sostenibile. Firenze oltre ad essere un museo a cielo aperto, è un luogo dove anche l’avventura prende vita, questa città, infatti, offre ai visitatori un’esperienza unica al mondo che intreccia la sua eredità storica con iniziative moderne ed originali: tra le nuove attrazioni non possiamo non menzionare il rafting sull’Arno, che rappresenta un perfetto esempio di come Firenze sappia coniugare storia ed adrenalina. Questa esperienza permette di esplorare la città da un punto di vista differente e spettacolare, creando un perfetto mix tra il brivido tipico di questo sport e la vista mozzafiato sui monumenti storici ed iconici più belli ed affascinanti della città.

Il rafting consiste nel discendere un fiume su un gommone, i passeggeri sono dotati di un’apposita muta, il casco di sicurezza, un salvagente e, naturalmente, la pagaia. Il punto di partenza per iniziare la “crociera” sull’Arno è la “spiaggetta di Firenze” alla Porta San Niccolò che si trova esattamente sotto le rampe che portano a Piazzale Michelangelo. Dall’imbarcazione si potrà fin da subito ammirare il quartiere di San Niccolò, il più antico e storico di Firenze. Proseguendo l’itinerario, si passerà sotto i ponti più celebri della città: Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinità e Ponte alla Carraia. Il percorso di rafting, della durata di circa 2 ore, continuerà poi davanti alla magnifica Galleria degli Uffizi, al Corridoio Vasariano, una struttura di un chilometro realizzata per collegare gli uffici dei Medici con l’attuale Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti, e lungo i vari Lungarni.

Questa escursione è indimenticabile ed unica nel suo genere e offre la rara ed esclusiva occasione di ammirare le bellezze di Firenze da una prospettiva originale ed inedita che valorizza ancora di più il suo patrimonio culturale: è un’attività urbana e panoramica allo stesso tempo, pagaiata dopo pagaiata si attraverserà un condensato di storia e arte senza eguali. Remando lungo il corso del fiume che attraversa il cuore della città si potranno scattare fotografie uniche ai monumenti più belli ed iconici del Capoluogo Toscano. Ad arricchire questa esperienza ci saranno le guide a bordo che, durante la navigazione, racconteranno storie ed aneddoti sull’Arno e sul suo rapporto secolare con la città. Il rafting è adatto a tutte le età ed a tutti i livelli, si può fare in qualsiasi momento della giornata ma, senza dubbio, l’ora del tramonto è quella più bella, è il momento in cui la luce dorata del sole abbraccia i palazzi e i suoi dolci raggi si riflettono sull’acqua regalando momenti emozionanti e suggestivi.

Firenze si presenta ai visitatori di tutto il mondo come una destinazione completa e versatile, un luogo dove storia ed avventura si fondono all’unisono per regalare esperienze incredibili ed emozioni sorprendenti che scaldano il cuore. Che si sia in cerca di cultura, adrenalina o relax, non resta che preparare le valigie, la Città del Giglio accoglierà i visitatori con il suo fascino senza tempo e con la sua atmosfera magica e surreale.

Per una vacanza perfetta sotto tutti i punti di vista la scelta migliore è quella di soggiornare all’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, un edificio in stile contemporaneo situato sul Lungarno. Oltre alla posizione strategica, offre ampi ed accoglienti spazi, un ristorante che propone la cucina tradizionale toscana ed anche una splendida terrazza in cui rilassi sorseggiando un buon cocktail e ammirando lo splendido panorama sulla città.

Grand Hotel Mediterraneo

È un hotel 4* in stile contemporaneo sul Lungarno in una posizione strategica per esplorare la città e le principali attrazioni, come Piazzale Michelangelo, Piazza Santa Croce, Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi. Offre spazi ampi e accoglienti caratterizzati da comfort e funzionalità che si prestano perfettamente ad un soggiorno sia di piacere che di lavoro. Ricca è anche l’offerta gastronomica grazie al ristorante dell’hotel Arno, che propone una cucina di tradizione toscana con un’offerta di piatti del giorno e l’American Bar “Lounge Bar” che propone piatti della cucina internazionale abbinabili ai classici cocktails. Durante il periodo estivo è possibile anche rilassarsi presso la deliziosa Terrazza Bar attigua al Lounge Bar.

Particolarmente sensibile alle tematiche legate all’ambiente, l’hotel è dotato di impianti efficienti e di tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale, si impegna a razionalizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e ad ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica oltre a seguire le pratiche di riciclo dei rifiuti. Adotta inoltre una filosofia eco-friendly offrendo servizi “Green”, come le biciclette elettriche a disposizione degli ospiti, e si impegna alla riduzione degli sprechi.

L’hotel è anche sensibile al tema del turismo accessibile offrendo camere e spazi pubblici accessibili alle persone con disabilità, tra cui rampe di accesso, ascensori con spazio per sedie a rotelle e bagni appositamente attrezzati. In aggiunta l’hotel offre servizi di assistenza personalizzata per garantire il massimo comfort e la massima sicurezza per i viaggiatori con esigenze specifiche. La cucina del Grand Hotel Mediterraneo inoltre fa parte del circuito dell’Associazione Italiana Celiachia e propone un’ampia scelta di alimenti gluten free a colazione, pranzo e cena.

La struttura dispone del più grande centro congressi alberghiero di Firenze, il Globo, con 15 sale riunioni, perfetto per organizzare piccoli e grandi eventi corporate, congressi e convegni. Offre inoltre un ampio garage. È pet friendly, ha specifiche politiche e servizi che permettono agli animali domestici di soggiornare e di essere accolti nel modo migliore. Un piccolo parco separa l’entrata dell’hotel dal lungofiume, e un’area pubblica riservata agli animali si trova a pochi passi, ottime occasioni per fare una passeggiata rilassante insieme al proprio amico a quattro zampe.