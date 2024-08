Icon Collection celebra la Giornata Mondiale della Solidarietà

Un impegno concreto verso i dipendenti e la comunità

In occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà, che si celebra il 31 agosto, il Gruppo Icon Collection, guidato con passione e visione dai cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, rinnova con determinazione il proprio impegno verso la comunità e i suoi dipendenti, attraverso azioni concrete che uniscono solidarietà, sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Queste iniziative riflettono non solo un profondo senso di responsabilità sociale, ma anche la volontà di costruire un futuro più equo e prospero per tutti, mettendo al centro del loro operato valori umani e una visione innovativa del benessere collettivo.

La Giornata Mondiale della Solidarietà, istituita dalle Nazioni Unite nel 2005, è un momento per riflettere sull’importanza di unire le forze per il bene comune. Il Gruppo Icon Collection ha da sempre incarnato questi valori, ponendo al centro della propria filosofia aziendale non solo l’eccellenza dei servizi offerti nelle sue strutture, ma anche un profondo rispetto per le persone e per l’ambiente.

Un esempio tangibile di questa filosofia è il progetto “We Plant“, lanciato con successo al Park Hotel Marinetta, una delle strutture di punta del gruppo e che quest’anno sarà attuato anche al The Sense Experience Resort di Follonica. Con questo progetto, Icon Collection ha voluto celebrare i propri dipendenti, veri “Ospiti interni“, piantando alberi in loro onore. Ogni albero rappresenta un simbolo di riconoscimento per coloro che hanno contribuito da tre anni e oltre al successo del gruppo, rafforzando il legame tra l’azienda, i suoi collaboratori e il territorio. Questo gesto va oltre la semplice azione ambientale: è un segno di gratitudine e un investimento per un futuro più verde e sostenibile.

La solidarietà all’interno del Gruppo Icon Collection non si ferma qui. L’azienda ha implementato una serie di politiche volte al benessere dei dipendenti, inclusi programmi di formazione continua, iniziative di sensibilizzazione e un ambiente di lavoro che promuove l’inclusione e la crescita personale. Il progetto “We Plant” è solo uno dei tanti esempi di come il gruppo si impegna a creare un ambiente di lavoro sano e stimolante, in cui i dipendenti si sentano valorizzati e parte integrante di una grande famiglia.

“Siamo profondamente convinti che un territorio prospero e una comunità unita possano creare un ambiente di benessere per tutti“, afferma Federico Ficcanterri, co-fondatore con il cugino Riccardo di Icon Collection. “Il nostro impegno non si limita alle sole parole, ma si traduce in azioni concrete che fanno la differenza per i nostri dipendenti e per l’ambiente che ci circonda.”

Anche il Direttore Generale di Icon Collection, Ciro Verrocchi, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Il progetto ‘We Plant’ rappresenta un modo tangibile di dimostrare quanto teniamo ai nostri dipendenti. Vogliamo che ogni membro del nostro team sappia di essere apprezzato e che il loro impegno è fondamentale per il successo del gruppo. Celebrare la Giornata Mondiale della Solidarietà significa anche riconoscere il valore del lavoro di squadra e l’importanza di investire in relazioni autentiche e durature.“

In questa Giornata Mondiale della Solidarietà, Icon Collection invita altre aziende a seguire il suo esempio, dimostrando che il successo economico può e deve andare di pari passo con la responsabilità sociale.

Icon Collection