Il Sindaco Grazioli in visita al villaggio Litta

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un bellissimo esempio di solidarietà che s’integra con le varie realtà presenti sul territorio”

Domenica scorsa, il Sindaco di Trevi nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli ha visitato la sede degli Altipiani di Arcinazzo del villaggio Eugenio Litta in via degli Abeti, che accoglie le persone con disabilità mentali. “Sono ormai 16 anni -sottolinea il Sindaco Grazioli- che esiste questa realtà molto importante per il territorio, che è gestita dai sacerdoti Camilliani. In particolare Padre Emilio (nella foto con il Sindaco Grazioli) è responsabile della struttura, che rappresenta un’appendice del complesso che si trova a Grottaferrata, dove gli stessi camilliani hanno una clinica che accoglie ed accudisce i disabili, offrendo loro le migliori cure ed attenzioni. Tra l’altro hanno anche un centro diurno molto utilizzato dalle famiglie”. Il sindaco sottolinea come la struttura degli Altipiani rappresenti un’eccellenza nel settore, in quanto le persone con disabilità vi soggiornano durante i mesi estivi, trovando un sicuro rifugio nella frescura degli Altipiani, e potendo godere di spazi ampli e verdi, dove poter essere accompagnati dal personale specializzato, che segue amorevolmente i pazienti. “Ciò rappresenta -conclude Grazioli- un esempio di solidarietà, che ben si lega con le associazioni del territorio, che, a cominciare dalla Misericordia, fanno della solidarietà e dell’assistenza una loro missione”.