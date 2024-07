Alessia Dalia – Fuori il singolo “Non cambio mai”

Dopo una lunga attesa è al debutto discografico Alessia Dalia, con il suo primo singolo “Non cambio mai” (di Rachele Olianti e Daniel Riggione), un brano già disponibile nelle principali piattaforme digitali, pubblicato da LAB MUSIC FACTORY e distribuito da VIRGIN MUSIC GROUP.

Il brano è forte e di impatto – spiega l’artista – ci si trova Il tormento post adolescenziale, la ricerca di uno stimolo che può costituire la svolta nelle giornate sempre uguali, la consapevolezza che il mondo cambia ma che questo cambiamento non coincide con il proprio e invece nulla cambia per chi vuole fortemente imprimere una accelerazione alla propria vita. In tutto ciò, l’amore è un pezzettino di questa esistenza piena di caos calmo, di calma piatta! In ogni caso, comunque, c’è sempre una via d’uscita.

Spotify: https://sptfy.com/alessiadalia

Alessia Dalia è una giovane artista di Terracina, classe 2007. Si è avvicinata alla musica all’età di 6 anni iniziando a curare la voce in una scuola di canto e partecipando a numerosi concorsi canori nel Lazio e non solo. Ha continuato nel frattempo a perfezionarsi lavorando oltre che alla formazione vocale, anche allo studio del pianoforte con il quale crea e scolpisce i propri sentimenti. Il suo timbro è androgeno, scuro e colpisce a primo impatto chiunque la ascolti per la prima volta. Ad occhi chiusi è facile immaginarsi Alessia con un colore diverso della pelle, per quanto black risulti il suo timbro. Per lei la musica è l’espressione migliore di se stessa, è la via d’uscita, grazie ad essa riesce ad allontanare ogni preoccupazione. Nel 2023, la svolta, con il suo mentore, produttore e manager Franco Iannizzi decide di dare forma artistica a tutto il bagaglio messo insieme fino ai suoi 17 anni e inizia il meraviglioso viaggio alla creazione del suo progetto musicale insieme al Team formato da Daniel Riggione, Alex D’Errico, Tagho, Antonio Crea e Marco Mori, una squadra che crede nel talento di un’artista che abbina alla sua immagine bellissima e d’impatto, anche una voce specifica e un progetto realizzato su misura per lei. Executive Producer: Franco Iannizzi e Marco Mori.

