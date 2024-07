E45 presenta ‘Metropolitan 2024 – Tramontate, Stelle!’. Alla ricerca di Giacomo Puccini

Continua l’attività dell’Associazione E45 in dialogo con Eryados per portare il linguaggio del larp all’interno delle iniziative culturali della Capitale. A settembre tornerà l’innovativo format “Metropolitan”, che porta i partecipanti alla scoperta dei territori dei Municipi Roma VI e V, collegati dalla Linea Metro C.

Questa edizione di Metropolitan sarà dedicata al Maestro Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte, mettendo in scena un larp musical che unisce Teatro, Opera e gioco di ruolo dal vivo, dal titolo “Tramontate, Stelle!”: il 29 settembre dalle ore 10:00, con partenza da diverse fermate della Metro C tra i Municipi V e VI, i partecipanti saranno chiamati a risolvere intrighi e misteri, tra magia, indagini e drammi irrisolti.

Le iscrizioni saranno aperte dal 25 Luglio al 22 Settembre, ogni iscrizione garantirà la partecipazione al larp musical ed alle attività correlate, facoltative ma utili a rendere l’esperienza finale godibile a pieno: tra agosto e settembre, infatti, per rendere al meglio la dimensione del Musical, sono state pensate diverse attività, dalle sessioni di esperienza personalizzata ai laboratori, affrontando tematiche quali l’azione scenica, l’interpretazione, la danza e il canto.

Il larp, acronimo di Live Action Role Play (Gioco di ruolo dal vivo), permette ai partecipanti di interpretare i personaggi di una storia, vestendone fisicamente i panni come fossero i protagonisti di un film, di una serie tv o un videogioco. Si sceglie il proprio ruolo da una lista di personaggi e, condividendo l’esperienza con gli altri partecipanti, si perseguono obiettivi e si completano delle missioni. Il larp è un’attività affine al teatro d’improvvisazione, che non prevede però un pubblico né un palco che definisca l’area della scena.

Come sempre i partecipanti saranno i veri protagonisti di questa storia avvincente, in cui la passione per l’arte, la musica e la scoperta si fondono in un viaggio attraverso due mondi, l’onirico e il reale, in cui i personaggi delle opere più famose di Giacomo Puccini lasciano i palchi e i teatri per calcare le strade e le piazze di Roma.

Nella storia al centro di questo nuovo appuntamento di Metropolitan, il Maestro Puccini ha lasciato l’Empireo, il luogo etereo che ogni musicista raggiunge dopo la morte e dove anche i protagonisti delle opere continuano a vivere grazie all’amore del pubblico. Puccini ha fatto perdere le sue tracce, così gli spiriti dei grandi Maestri e i volti più noti delle grandi Opere torneranno sulla terra per ritrovarlo. Madame Butterfly, Tosca, il principe Calaf sono solo alcuni dei personaggi che i partecipanti potranno divertirsi a interpretare improvvisando. E non solo: durante l’esperienza, saranno invitati a ballare e cantare sulle note dei brani di musical più celebri come “Jesus Christ Superstar”, “The Phantom of the Opera” e “La La Land”, riscritti per l’occasione con nuovi testi, inerenti alla narrazione di “Metropolitan – Tramontate, Stelle!”.

“Tutto è cominciato a Pescaglia, città natale della famiglia di Giacomo Puccini che, grazie al progetto Pescaglia larp friendly, a marzo ha voluto celebrare il centenario della scomparsa del maestro con un larp – ha dichiarato Umberto Francia, ideatore di “Tramontate, stelle!” – È stato subito chiaro che quest’anno Metropolitan – a Roma, la città di Tosca e del Teatro dell’Opera – avrebbe dovuto avere una connotazione pucciniana. Dopo Opera Taxi, Operai all’Opera e Fitzcarraldo abbiamo voluto unire anche la voce del larp alle altre iniziative di E45 che celebrano l’opera lirica italiana, di recente riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. Ci auguriamo che da questa esperienza ispirata al realismo magico di Neil Gaiman emerga non solo l’ammirazione per l’artista Puccini, ma anche l’affetto per l’uomo Giacomo, che la fase di preparazione ci ha consentito di conoscere e amare soprattutto attraverso la lettura del suo vasto epistolario. Nel larp “Metropolitan – Tramontate, stelle!” l’opera incontra il musical in una chiave pop che ci piace pensare avrebbe divertito il maestro.”

Iscrizioni aperte dal 25 luglio al 22 settembre

Evento conclusivo 29 Settembre ore 10:00 – Metro C (Roma)

Partenze da:

Stazione Malatesta (P.za Roberto Malatesta, 53 – 00176 Roma RM)

Stazione Mirti (Piazza dei Mirti, 1 – 00172 Roma RM)

Stazione Torre Maura (Via Walter Tobagi, 1 – 00169 Roma)

Stazione Giardinetti (Via Casilina ang. Via della Fattoria di Torrenova, 1 – 00133 Roma)

Stazione Torre Angela (Largo Ettore Paratore, 00133 Roma RM)

Per info e iscrizioni:

https://www.e45.it/metropolitan

https://www.instagram.com/e.quarantacinque

Un progetto di E45, realizzato in dialogo con Eryados, in collaborazione con La Città Ideale, Pescaglia Larp Friendly, Teatro San Giustino, Fortezza Est

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” di Roma Capitale.