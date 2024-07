AGOSTO 2024 :XXXIV EDIZIONE DI FRASSOMUSICA

Ritorna ad agosto il festival musicale lirico, classico e moderno, di FRASSOMUSICA , giunto quest’anno alla XXXIV edizione stabilendo così un record invidiabile nella casistica laziale di durata, di longevità musicale soprattutto nel territorio reatino.

Nato nel 1990 per diffondere inizialmente la musica classica e operistica, in un momento storico dove imperversavano i complessi, non è stato certo facile ma, anno dopo anno, il Festival ha acquisito un suo pubblico che sceglie proposte musicali legate alla lirica, alla cameristica, ai concerti di pianoforti come quelli degli assoli strumentali.

Con il tempo si è sentita peraltro la necessità di inserire il concetto di musica a tutto tondo, per cui il Festival di Frasso, pur mantenendo la linea classicistica, ha inserito in queste serate musicali anche il genere folkloristico, come anche quello dei Complessi Rock nonché famose canzoni e il Tango con le sue magie argentine.

Un programma questo del 2024 che rispecchia le esigenze dei melomani come quelle delle hit parade del 2000, con musiche che abbracciano i ricordi di giovani e meno giovani; i concerti si svolgeranno nella piazza superiore del Castello Sforza Cesarini alle ore 21,00 come ogni anno.

La direzione artistica è affidata all’ottimo Fabrizio Fiorini che, con il contributo del Comune di Frasso, la Fondazione Varrone e la Regione Lazio, nonchè la indispensabile Pro Loco, è stato possibile realizzare serate concertistiche frassarole di buona fattura, per il piacere di tutti e che qui si elencano:

Sabato 3 : largo alle GIOVANI PROMESSE DEL FESTIVAL: allievi che si accingono a salire le prime scale musicali si presentano davanti al pubblico per provare il primo brivido da palcoscenico; sono allievi di varie scuole che, piano piano, prendono confidenza con il mondo delle note, avvicinandosi ad una platea che , si spera, possa iniziarli per nuovi traguardi . Ragazzi che vanno incoraggiati per essere i nuovi protagonisti del domani musicale. Una iniziativa che si ripeterà ogni anno per incentivare i giovani alla musica.

Domenica 4: LE DONNE DI PUCCINI: un omaggio al grande Giacomo Puccini nel centenario della sua morte non poteva mancare in un festival come questo; accompagnata al pianoforte dai maestri Michele Biki Panitti e da Paola Venditti, il soprano Tiziana Fabietti ci porterà con la sua voce nel panorama delle donne pucciniane quali Tosca, Mimì, Butterflay, ecc. Intervengono, durante la serata, per evidenziare la odierna drammaticità femminile , Milena Di Gennaro e Laura Seragusa-

Lunedì 5: BRANI DAL BARBIERE DI SIVIGLIA: una carrellata tra le arie più conosciute e ammirate del grande Gioacchino Rossini e della sua opera immortale, tra le più eseguite in ambito mondiale; ci delizieranno con il canto Mariangela Cafaro nell voce di Rosina, Luo Shengyang nel Conte di Almaviva, Cesidio Iacobone nei panni dello scaltro Figaro, Christian Alderete sarà Don Bartolo e Andrea Carcassi sarà la voce conduttice ma, altresì, quella di Don Basilio. Al pianoforte : Carlo Di Cristoforo.

Martedì 6: NEED ASTOR: E’ la serata del Tango, quello di Astor Piazzolla , che ci porterà tra le atmosfere di Buenos Aires, del Rio della Plata, dove risentiremo la melodia di Oblivion , il brio di Libertango, il ritmo delle Milonghe; ci delizieranno Dario Polonara al Bandoneon, Danilo Grandi al Contrabbasso, Valerio Giannarelli al Violino, Guido Bottaro al Pianoforte, Adrian Fioramonti, vecchia conoscenza di Frasso, alla Chitarra ed infine la calda voce di Ruben Peloni accompagnerà queste pagine musicali del tango di Piazzolla.

Mercoledì 7: IL CANZONIERE DELLA RADIO- edizione speciale per i 100 anni della Radio. Festeggiamo il compleanno della RAI per il suo centenario e lo ricorderemo con le musiche e le canzoni più famose ; la Jumpin’live Orchestra diretta e con gli arrangiamenti al pianoforte di Max Ciafrei, sarà il filo conduttore dove si esibiranno le voci di Simone Calomino, Sara Caratelli, Laura Seragusa, Chiara Talone; Marco Galinelli al Contrabbasso, Patrizio Palombi alla Batteria e Raffaele Gaizo al Sax e al Clarinetto. Una serata di nostalgia.

Giovedì 8: RUMA : “eterna è Roma ed eterno quello che vi accade” Spettacolo di teatro e canzoni ideato e interpretato dalla voce di Lavinia Mancuso e dal bravo fisarmonicista Mauro Menegazzi. Una carrellata di melodie, musiche romane delle più conosciute o meno, una fantasia che la calda voce di Lavinia, romana DOC, ci presenterà con le sue sfumature vocali, come in un acquerello romano uscito dal pennello colorato di Roesler Frantz, ci porterà nella Roma popolare e scanzonata. Per chi ama la bella voce del Folk e della musica stornellata.

Venerdì 9: MUSAF E LE ABATJOUR: musica Rock, Blues, Funky e Bossa Nova, un insieme di musiche e di successi di fine secolo dove daranno voce e suoni Ismail Amour al Basso elettrico, Marcello Lucio Casara Voce e Chitarra elettrica, Gabriele Guerrieri Chitarra elettrica, Liam Guglielmo Pierino alla Tastiera e al Sinth, Adriano Casara alla Batteria. Una serata davvero particolare per gli amanti del genere in cartello. Una serata soprattutto per i giovani che seguono il Rock.

Sabato 10 : SANGUE NOMADE: ultima serata di tributo Nomade in 60 anni di successi della storica Band italiana; presenti Mauro Antonelli Voce, Danilo Stazi alla Tastiera e Cori, Andrea Valentini alla Chitarra, Amerigo Tarquini alla Chitarra, Fabio De Angelis al Basso e Massimo Muratori alla Batteria. Una serata di commiato in ricordo di successi che la famosa Band ha ottenuto in 60 anni di carriera. Nostalgie del 900 che ci riportano ad un tempo dove la musica riempiva di allegria il cuore dei giovani.

Otto Concerti che incontreranno un sicuramente il gusto del pubblico in tutte le sue sfaccettature e per un arrivederci al prossimo anno.

Aldo Masciangelo