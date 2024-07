Serata memorabile, il tenore Gianluca Sciarpelletti al Montecarlo Gems dove, nella sua prima edizione, nella sfavillante cornice del Grand hotel Fairmont, si è svolta l’inaugurazione dell’esposizione dei più importanti gioielli del mondo. Fortemente voluta dalla famiglia Italiana Siffredi, presente da oltre tre generazioni nel settore dell’alta gioielleria e dei rubini Burma d’eccellenza, così detti sangue di piccione, con

la loro boutique a Monte Carlo, da sempre location di riferimento, cuore e il simbolo di uno stile di vita di lusso. Non a caso, dichiara il patron dell’esposizione, durante tutto l’anno, alcuni degli eventi più glamour del mondo vengono ospitati a Monaco. Monte Carlo Gems è una mostra di alta gioielleria, organizzata da addetti ai lavori per appassionati e collezionisti. L’obiettivo è quello di mostrare le gemme, gli orologi e le collezioni di gioielli più lussuosi e sofisticati, all’esclusiva clientela internazionale di Monte Carlo, creando al contempo una comunità d’élite di intenditori in questo prestigioso campo dell’alta gioielleria. Gli espositori presenti, tra i più autorevoli del settore, hanno riempito le vetrine con le più belle gemme del mondo montate, dove l’arte orafa trasforma la gemma in un gioiello, quindi ancora una volta la mano dell’uomo trasforma la natura in un capolavoro. Tra queste sfolgoranti scintille si è esibito il tenore Gianluca Sciarpelletti, che con il suo concerto recital è stato l’evento nell’evento; inaspettata quanto amata e acclamata è stata la performance del tenore italiano che, accompagnato al pianoforte dal Maestro Mirco Roverelli, ha rapito l’attenzione sia del folto pubblico internazionale presente che degli stessi espositori addetti ai lavori, i quali sono stati letteralmente rapiti dalle famose melodie interpretate dal tenore italiano. Un programma di ben dodici brani che ha spaziato dalle più famose arie d’opera, ai brani più rappresentativi del bel canto italiano, fino alle canzoni napoletane. Un grande successo per questa prima edizione, che ha fortemente voluto la partecipazione del tenore Gianluca Sciarpelletti il quale con la sua voce, ha coronato ancora una volta e ben rappresentato l’immagine dell’Italia nel mondo.