POLIZIA LOCALE, REGIMENTI: «ACCADEMIA È REALTÀ ,RESTITUIAMO DIGNITÀ A CORPO ESSENZIALE PER COMUNI E CITTADINI

«Con il voto di oggi in Consiglio regionale, l’Accademia regionale di Polizia Locale è finalmente realtà. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nella necessità di dare piena e giusta attuazione alla legge regionale 1 del 2005 per l’istituzione, come già avviene in molte altre regioni, di un ente regionale appositamente dedicato allo scopo di predisporre una formazione professionale per tutti gli appartenenti ai corpi delle Polizie Locali del Lazio in grado di garantire la massima professionalità, l’accrescimento e l’uniformità delle competenze, un costante aggiornamento del Corpo», lo evidenzia Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Polizia Locale, alla Sicurezza Urbana, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio.

«L’Istituzione dell’Accademia, nella forma dell’Agenzia Regionale, insieme al bando Polizia Locale 4.0 e al ricostituito Comitato tecnico-consultivo regionale, è il segno tangibile dell’attenzione della Giunta Rocca verso questo Corpo al quale stiamo restituendo dignità dopo anni di dimenticanze», aggiunge l’Assessore.

«I Comuni e gli Enti Locali che vorranno usufruire di questa Accademia, che abbiamo voluto definire con questa denominazione proprio per sottolineare il carattere altamente formativo della struttura, potranno aderire attraverso apposite convenzioni. Il nostro auspicio è che il maggio numero di Enti Locali possa aderire per avere personale sempre più preparato e sempre più in grado di rispondere agli accresciuti compiti del Corpo. Investire risorse sulla Polizia Locale significa credere in uomini e donne che ogni giorno svolgono un compito essenziale per la vita delle comunità e per la sicurezza e la legalità» conclude Regimenti.