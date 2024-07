Roma-Olympiacos allo Scopigno: “un grande evento che fa bene a Rieti

Ne arriveranno altri”

Lo Stadio Scopigno di Rieti al centro dell’attenzione mediatica e sportiva nazionale con il match amichevole tra Roma e Olympiacos in programma sabato 3 agosto 2024 alle ore 17.

L’evento è stato presentato oggi nella Sala consiliare del Comune dal delegato organizzazione evento della Sanmarco Sport Events, Roberto Donati, dall’assessore allo sport e al turismo, Chiara Mestichelli, e dal Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi.

“Sono giornate straordinarie quelle che sta vivendo a Rieti grazie agli eventi e allo sport – ha esordito l’assessore Chiara Mestichelli – Veniamo dalle emozioni del test pre-Olimpico al Guidobaldi che ci ha proiettato per due giorni su tutti i media nazionali e anche all’estero e oggi presentiamo questo grande appuntamento che segna anche la ripartenza degli eventi di primo piano legati al calcio. Abbiamo sempre detto che uno dei nostri obiettivi è la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico del territorio anche attraverso il veicolo sportivo e i frutti iniziano ad arrivare”.

“E’ stato fatto un grande lavoro, in sinergia con il Comune di Rieti che ha subito raccolto la nostra proposta – ha aggiunto Roberto Donati – Non appena si è presentata l’opportunità abbiamo scelto Rieti e ho lavorato in tal senso, sia dal punto di vista personale sia attraverso la società Sanmarco Sport Events, perché da sempre il mio obiettivo è quello di valorizzare Rieti tramite lo sport. Vogliamo portare eventi importanti e vogliamo che vengano realizzati con uno standard di qualità e organizzativo che permetta di entrare sempre più in determinati circuiti. La AS Roma, ma anche la Lazio, sono interessate a Rieti e confido che, grazie alla collaborazione con il Comune, si possa lavorare per altri appuntamenti importanti anche in futuro. L’attenzione è alta e lo testimonia il fatto che in un giorno e mezzo sono stati venduti già circa 7000 biglietti. Un ringraziamento al Prefetto, al Questore e a tutte le forze dell’Ordine per la fondamentale collaborazione”.

“Per ricordare un calendario di eventi così ricco e così di livello per una Città delle nostre dimensioni bisogna tornare molto, molto indietro nel tempo – ha concluso il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Siamo entusiasti di poter presentare l’amichevole della Roma che sarà seguita a settembre anche dal ritorno allo Stadio della nazionale italiana under 20. Questi primi frutti che stiamo raccogliendo dimostrano che la strada su cui abbiamo lavorato da tempo per candidare Rieti ad essere attrattore anche nei confronti dei territori limitrofi per iniziative, eventi e appuntamenti è giusta. Dal test pre-Olimpico ai campionati del Guidobaldi, passando per la Coppa Carotti e le partite in programma allo Stadio, sono molti gli eventi preziosi per la promozione e lo sviluppo di Rieti. Non posso non ringraziare Roberto Donati che con passione e amore per la Città si è messo a disposizione e sono sicuro che potremo continuare, implementando la collaborazione a beneficio di Rieti. Ringrazio Prefettura, Questura e tutte le Forze dell’Ordine senza l’apporto delle quali non sarebbe possibile tutto questo”.