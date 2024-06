L’Amministrazione De Meis riduce la tassa sui rifiuti

Filettino, Nella seduta consiliare sono state approvate le nuove tariffe dei rifiuti solidi urbani

L’ultimo Consiglio Comunale del 28 giugno , è stato incentrato su importanti argomenti che riguardano i cittadini di Filettino e sulla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. “Il Comune di Filettino –sottolinea il Sindaco Paolo De Meis (nella foto)- attualmente ha un contratto con la società Tekneko, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, con un importo risalente a 6 anni fa. Ovvio che a distanza di molti anni, il contratto del nuovo bando, in corso di pubblicazione, avrebbe dovuto prevedere un aumento compreso tra il 20 ed il 40 %. Abbiamo valutato attentamente il piano economico finanziario della gestione del servizio e quello della Saf che è la società a cui conferiamo i rifiuti solidi urbani a Colfelice. Il costo di tutto il servizio dell’anno scorso era pari a 365.000 €. Il nuovo PEF, approvato nell’ultimo Consiglio Comunale, invece ha un valore di 307.000 , questo grazie all’aumento della raccolta differenziata in questo anno di nostra amministrazione, e di conseguenza alla riduzione del rifiuto indifferenziato conferito. Quindi avendo ottenuto una riduzione dei costi del servizio complessivo di circa 58.000 €, possiamo dire che i cittadini di Filettino pagheranno una somma di 58.000 € in meno per quello che riguarda la tariffa dei rifiuti. Non abbiamo ancora contezza di quale sia la riduzione per ogni singola famiglia però sappiamo che i 58.000 € risparmiati dovranno essere detratti dalle tasse e dalle tariffe per tutti i cittadini di Filettino secondo i criteri dell’ARERA. Siamo orgogliosi e fieri di aver, non solo mantenuto gli importi delle tariffe ma di averli addirittura ridotti; questo dà un senso al lavoro che è stato fatto e ci consentirà di dare un servizio migliore a livello qualitativo e con un maggior risparmio per tutti i cittadini. Abbiamo approvato il nuovo bando per la raccolta dei rifiuti e lo abbiamo inviato alla STAZIONE UNICA APPALTANTE della Provincia. Il nuovo bando –continua De Meis- prevede l’istallazione di 3 isole ecologiche informatizzate che verranno utilizzate anche dai cittadini non residenti per il conferimento del rifiuto differenziato quando ripartono da Filettino. Oltre questo, stiamo partecipando ad un bando per il potenziamento della raccolta differenziata con ulteriori isole ecologiche informatizzate e potenziamento del centro di raccolta, ubicato in prossimità del cimitero comunale. Questo lavoro, di cui finalmente possiamo dare conto, è stato portato a compimento nonostante le grandissime difficoltà economico-finanziarie ereditate dalla precedente amministrazione. Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto che non solo non aumenta le tariffe dei rifiuti ma porterà ad una riduzione dei costi per tutti i cittadini di Filettino. La nostra raccomandazione è quella di incrementare la raccolta differenziata, sollecitando tutti i cittadini e gli ospiti di Filettino a fare maggiore attenzione nel differenziare il rifiuto perché ciò porterà ad un minor conferimento dell’indifferenziato alla SAF e quindi ad una riduzione dei costi e di conseguenza ad una ulteriore riduzione delle tariffe RSU. Oltre questo, noi tutti insieme, abbiamo la grande responsabilità di lasciare un ambiente vivibile, salutare e sostenibile alle nuove generazioni. Questo è il compito prioritario della politica, -conclude il Primo Cittadino- aldilà dei proclami e delle buone intenzioni che poi devono essere effettivamente realizzati attraverso un’azione politica che si assuma la responsabilità del futuro dei nostri giovani”.