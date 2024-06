Il ministro allo Sport Andrea Abodi , presente per l’avvio del GoalKeeper Camp

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Il ministro è rimasto affascinato ed ammirato dalla bellezza dei luoghi e dall’impianto sportivo”

Un partenza in grande stile per l’edizione 2024 “GoalKeeper Camp a Trevi Nel Lazio”, con la presenza del ministro allo Sport l’on. Andrea Abodi. Nel corso degli anni questa manifestazione che forma la crescita di giovani portieri, è cresciuta notevolmente in termini di notorietà, durante questa settimana dal 30 giugno al 6 luglio i giovani partecipanti sono coinvolti in varie attività sportive , usufruendo del campo sportivo di Trevi Nel Lazio ed accolti all’interno della struttura dei Colli Mordari. Tanti i ragazzi che sono stati accompagnati dalle loro famiglie, che in questo Camp , acquisiranno importanti nozioni, grazie alla determinazione , l’impegno, la serietà e la responsabilità dei mister che fanno di questa manifestazione un vero e proprio master per portieri di calcio dal quale usciranno, sicuramente, ottimi atleti. A sugellare la serietà del camp la presenza oggi del ministro Abodi , che ha accompagnato il proprio figlio partecipante del Camp. Il ministro è stato accolto dal Sindaco l’avv. Silvio Grazioli e dal consigliere delegato allo sport Fabrizio De Carli. Il Sindaco Grazioli, ha avuto modo di confrontarsi con il ministro, che ha apprezzato molto la struttura sportiva e soprattutto l’ambiente unico in cui è collocato. “E’ stato un vero piacere –ha sottolineato il Sindaco Silvio Grazioli- accogliere all’inaugurazione del GoalKeeper camp , il ministro allo Sport Abodi, che è rimasto affascinato dei nostri luoghi che non conosceva, e dall’impianto sportivo immerso nel verde, ritenuto all’altezza d’importanti manifestazioni sportivi. Ci tengo a ringraziare il comando della locale stazione dei carabinieri e quello della Compagnia di Alatri, per l’ottima attività di controllo svolta per l’occasione”. Il ministro è intervenuto augurando un buon lavoro ai giovani partecipanti del Camp ed ai curatori. Il Sindaco Grazioli ha omaggiato l’on.Abodi di un’opera tridimensionale rappresentante il castello Caetani simbolo della città, luogo che il ministro si è ripromesso di conoscere come il resto del paese in una imminente visita, accompagnato dal Sindaco Silvio Grazioli.