La danza nella notte anagnina

Anagni, Due appuntamenti di spessore chiuderanno gli eventi di giugno

Due appuntamenti imperdibili questa sera e domani ad Anagni all’insegna della danza, che si svolgeranno in piazza Cavour e che chiuderanno gli eventi del mese di giugno. “La magia della danza -si legge nel comunicato stampa- torna ad animare il cuore di Anagni con l’evento “Danzando sotto le stelle”, una serata imperdibile che si terrà questa sera, sabato 29 giugno alle ore 20:45 in Piazza Cavour. L’iniziativa, promossa dalla scuola di danza “L’etoile” sotto la direzione artistica di Noemi Fabbrizi, promette di regalare al pubblico uno spettacolo emozionante e suggestivo. L’evento vedrà la partecipazione di talentuosi ballerini che, con le loro esibizioni, trasporteranno gli spettatori in un viaggio tra eleganza e tecnica. La serata sarà presentata da Gaetano D’Onofrio che accompagnerà il pubblico attraverso le diverse performance. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi per vivere insieme una serata all’insegna della bellezza e della creatività. Inoltre, il 30 giugno, non perdete lo spettacolo di fine anno della scuola di danza “Arte del Movimento”, sempre in Piazza Cavour alle ore 20:30. Una celebrazione della danza che chiuderà il mese in bellezza!“