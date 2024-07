Fondazione Integria: Convegno su malattie respiratorie e cambiamenti climatici

Il prossimo 3 luglio, dalle ore 17.30, presso la Sala Convegni Unicoop di Roma e in diretta streaming sui canali social, Fondazione Integria organizza un importante confronto sulle malattie respiratorie e i cambiamenti climatici. Questo evento si distingue per un approccio innovativo che mira a raggiungere il benessere integrale della Persona attraverso una visione integrata tra diverse Professionalità che quotidianamente si prendono cura del Respiro.

La correlazione tra riscaldamento globale e concentrazioni atmosferiche di gas serra, che sono aumentate di oltre il 30% dalla rivoluzione industriale a oggi, appare di grande evidenza agli occhi di tutti con le epidemie ricorrenti di malattie delle prime vie aeree e del tratto broncopolmonare, specie nelle età più fragili, come bambini e anziani.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli effetti sulla salute causati dai cambiamenti climatici, in particolare quelli dovuti al progressivo riscaldamento del pianeta, rappresenteranno il maggiore problema sanitario da affrontare nei prossimi anni. Gli effetti dei cambiamenti climatici come causa delle malattie respiratorie e allergiche sono numerosi, essendo ormai accertata la correlazione tra riniti, asma, tracheo-broncopolmoniti e variabili meteorologiche, allergeni e inquinanti atmosferici.

Nel prossimo Convegno di Fondazione Integria, vogliamo promuovere la conoscenza e la prevenzione dei fattori di rischio ambientali per le malattie respiratorie, asma e allergie, con l’obiettivo di favorire un approccio integrato. Questo approccio include anche il contributo della consapevolezza dello Yoga, volto a migliorare la qualità della vita della popolazione e ridurre i costi sociosanitari diretti e indiretti legati alle patologie delle vie aeree.

Attraverso queste giornate, desideriamo favorire sempre più occasioni di informazione e sostegno alla comunità – comprendente sanità pubblica, medici, professionisti non sanitari, istituzioni e cittadini – sui fattori di rischio e sui relativi protocolli di prevenzione e cura ad alta tecnologia.