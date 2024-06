VIS NOMENTUM – Mantovani responsabile della Scuola Calcio nella prossima stagione sportiva

di Fausto Zilli

Le prime mosse di mercato del Vis Nomentum per la prossima stagione sportiva 2024 2025, il Presidente Daniele Mainolfi e il Vice Presidente Daniele Angelini comunicano che il Responsabile della scuola calcio sarà Enrico Mantovani, ruolo già ricoperto nel Nomentum e nel Torlupara calcio, esperienza professionalità di Mantovani dentro e fuori dal terreno di gioco.

“Si cercherà di far crescere i bambini sia sul piano tecnico con una programmazione didattica incentrata sia sull’analitico che sul situazionale, che su quello comportamentale, cercando di far capire i valori a cui la società si ispira, sano spirito di competizione collaborazione, rispetto, integrazione ed appartenenza, disciplina ed il risultato, perché la vittoria e la sconfitta sono momenti fondamentali per la crescita di un bambino, noi proveremo come società a creare una scuola calcio a misura di bambino,” queste sono le dichiarazione del direttore Mantovani raggiunto dai nostri microfoni.