ASD TOR LUPARA – AL VIA GLI OPEN DAY SCUOLA CALCIO presso IL COMUNALE DOMENICO MAMMOLITI

di Fausto Zilli

Stadio comunale Domenico Mammoliti sede del Tor Lupara Calcio

Continua il calcio mercato della prima squadra e non solo, un grande lavoro portato avanti dal DT Alessandro Santoni e mister Vecchiotti, il DG Manuel Giovannetti già al lavoro per formare tutto lo staff agonistico e scuola calcio per la prossima stagione sportiva.

Al via gli OPEN DAY della Scuola calcio, tutti i martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00 per le categorie : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018/2019 presso lo stadio comunale ” Domenico Mammoliti “.

Nei prossimi giorni usciranno le date per i raduni del settore agonistico.