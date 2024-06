TOR LUPARA CALCIO – Manuel Giovannetti Direttore Generale, Responsabile Tecnico Scuola Calcio

di Fausto Zilli

Si entra nel vivo del calcio mercato presso il “Domenico Mammoliti” sede del Tor Lupara calcio del presidente Donato Olivieri, la notizia è il ritorno del Direttore Manuel Giovannetti che nellla prossima stagione sportiva rivestirà il ruolo di Direttore Generale e responsabile tecnico della scuola calcio.

Giovannetti già al lavoro per delineare e chiudere gli accordi con i prossimi allenatori della scuola calcio, intanto ha dichiarato sarà il nuovo allenatore degli allievi under 16, con tanto entusiasmo e la voglia di iniziare questo percorso per costruire una squadra competitiva.