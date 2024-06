PALOMBARA CALCIO – Grande successo alla festa di chiusura della stagione sportiva

di Fausto Zilli

Come ogni anno presso il campo sportivo G. Torlonia di Palombara Sabina vi è la consueta festa di fine stagione sportiva, organizzata e voluta fortemente dal presidente del Palombara calcio Lucio Francucci.

Esattamente alle ore 19,00 di mercoledì 12 giugno è iniziata la festa di chiusura della stagione sportiva del Palombara Calcio, iniziata con il ricordo di un uomo, un professionista, giornalista sportivo, una sensibilità fuori dal comune, sempre gentile con tutti, che amava il suo territorio ed era fiero di essere Palombarese, Matteo Quaglini , un grande applauso scrosciante e prolungato dedicato a Lui nel suo ricordo, che rimarrà sempre nei nostri cuori.

Al via la sfilata di tutti i gruppi squadra con allenatori, istruttori, dirigenti, i bambini con le loro mute divise con i colori sociali del Palombara Calcio il rosso e blu’. Schierati sul manto verde del Torlonia, tutti i gruppi squadra parte l’inno Nazionale con la scenografia di fumogeni verde bianco rosso dietro lo schieramento anche con i colori sociali il rosso e blù. Altro momento toccante quando si alzano in volo dei palloncini rossi e blù, quale gesto simbolico contro tutte le guerre nel mondo nel ricordo delle tante vittime di bambini, sotto le note di Heal the world di Micchael Jackson.

Presente l’assessore Lavori Pubblici, Trasporti, Patrimonio Ilenia Franconi la quale ha portato i saluti dell’amministrazione comunale tutta e del sindaco On.le Alessandro Palombi.

In fine prende la parola il Presidente Lucio Francucci emozionato ” Vorrei ringraziare brevemente quanti hanno contribuito al raggiungimento degli splendidi risultati di questo anno calcistico sia del settore agonistico che della Scuola Calcio, prestigiosa stagione sportiva appena conclusa, non sarebbe stata possibile se, dietro nelle retrovie, non avessero operato una serie di persone valide che ci hanno permesso di centrare tutti i nostri obiettivi. Ci tengo a ricordare anche tutti coloro che, prestando il loro aiuto volontario, ci offrono un servizio insostituibile, dimostrando un sincero attaccamento alla società. Ringrazio il Direttore Generale Marcello Della Vecchia, inoltre ringrazio 2 figure importanti che ogni società di calcio non può fare a meno, mi riferisco al Custode Aldo prima, e Ottavio ora, e alla nostra Segretaria Armanda che in modo zelante ha gestito, tra l’altro, il tesseramento di 300 Atleti e di circa 50 tra Allenatori, Istruttori e Dirigenti, portando avanti la parte amministrativa in modo serio e professionale, Continua Francucci “volevo rivolgere i miei ringraziamenti all’On.le Alessandro Palombi che ci è stato sempre vicino e a tutta l’amministrazione Comunale, a tutte le Aziende amiche che mi hanno sostenuto ed accompagnato in questo cammino, sposando il Progetto della società Palombara calcio. “Tanto è stato fatto, tanto stiamo facendo e tanto faremo nei prossimi anni.Per quanto mi riguarda, spero di essere stato un Presidente capace di trasmettere la propria passione per la maglia rosso blu e per tutta la città di Palombara.”

Alla fine dell’ evento una grande conviviale circa 600 le presenze tra istruttori , dirigenti , bambini , genitori , nonni in una fresca serata sotto in cielo limpido e stellato di Palombara Sabina.