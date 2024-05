Roma: Debutta la mostra fotografica Passa al lato luminoso!

Partita dalle strade della Capitale e cresciuta grazie al web, approda in uno spazio espositivo la campagna che contrasta le parole d’odio, prepotenza e volgarità e le trasforma in messaggi di gioia, rispetto e inclusione

Dal 17 al 26 maggio, ingresso gratuito, in via San Marco 9 a Roma

Al via, dopodomani la mostra fotografica Passa al lato luminoso! dedicata all’omonima campagna creativa che ha coinvolto i cittadini della Capitale: i visitatori potranno ammirare gli scatti dei dodici più significativi interventi che hanno convertito – in messaggi di speranza, spensieratezza ed educazione – le espressioni di disprezzo, intolleranza e odio che deturpavano diversi muri della città.

In pratica, artisti e volontari – applicando lettere adesive rimovibili e fosforescenti – hanno modificato il testo di tag, graffiti e slogan offensivi e, soprattutto, il loro significato: a tal fine, hanno combinato l’esigenza di intervenire su scritte oltraggiose, talvolta a carattere politico o sociale, con la capacità di adottare un tono genuinamente positivo e mai di giudicante contrapposizione.

La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile in via San Marco 9 a Roma (a 100 metri da Piazza Venezia e adiacente al Museo della Luce che ha ideato e promosso la campagna): sarà aperta tutti i giorni, da venerdì 17 a domenica 26 maggio dalle ore 12:00 alle ore 18:00. Le immagini esposte in formato 1m x 1m, stampate su pannelli di alluminio, saranno corredate da brevi descrizioni che ne spiegheranno anche il processo di realizzazione dietro le quinte.

“Siamo davvero soddisfatti della nostra campagna e per almeno tre motivi – spiega Egle Videikaite, direttrice del Museo della Luce – Innanzitutto perché siamo riusciti ad attirare l’attenzione sul problema della violenza verbale sui muri delle nostre strade e nei cui confronti, però, rischiamo tutti di assuefarci. Poi, per il favore con cui i cittadini di Roma hanno accolto la nostra iniziativa, che hanno sostenuto con le proprie segnalazioni mediante un’apposita pagina web. Infine, perché – come Museo – questo progetto ci ha consentito una partecipazione attiva alla vita della città che ci ospita. In quest’ottica, la realizzazione della mostra non è solo un’azione per amplificare i risultati della campagna ma anche un riconoscimento a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito al suo successo”.

Informazioni sul promotore di Passa al lato luminoso!

Passa al lato luminoso! è un progetto ideato e promosso dal Museo della Luce: la struttura si trova in Via d’Aracoeli 6, all’interno dello storico Palazzo La casa del Gesù e occupa una superficie di 1.000 m2.

Nei suoi spazi, l’arte della luce e l’ottica si combinano con alcune scoperte che hanno cambiato il mondo che – anche grazie all’interattività dell’intrattenimento proposto – garantiscono un’esperienza coinvolgente e altamente educativa: la bellezza e il potere della luce incuriosiscono e avvincono quotidianamente visitatori d’ogni tipo ed età.

Il Museo della Luce di Roma fa parte del network internazionale Museum of Illusions che ha sede principale a Vilnius in Lituania e spazi espositivi anche in Polonia, Bulgaria, Italia e Spagna.