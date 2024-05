La sezione A.N.C. di Arce Frosinone questa mattina ha raggiunto la soglia di 100 iscritti in totale tra effettivi e simpatizzanti

Bel traguardo da parte della sezione Associazione Nazionale Carabinieri di Arce , stamattina la tessera numero cento è stata consegnata al

Sig. Comandante, Maresciallo maggiore Luciano Ligori, della Stazione Carabinieri di ARCE di Frosinone. Grande soddisfazione da parte della direzione della sezione ,sicuramente il numero cento è una grande soddisfazione perché ci abbiamo messo il cuore e soprattutto sempre presenti in tutti gli eventi della provincia e non solo. Massimo impegno per continuare crescere.