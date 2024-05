Omicidio Giulia Cecchettin, chiuse le indagini su Turetta: l’accusa contesta la premeditazione

La Procura ha chiesto il processo per Filippo Turetta, l’ex fidanzata accusato di aver ucciso la giovane Giulia Cecchettin: contestata la premeditazione del delitto

BOLOGNA – Chiuse le indagini per il femminicidio di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta .’11 novembre 2023. La Procura, che ha chiesto il rinvio a giudizio per Turetta, gli contesta l’omicidio volontario pluriaggravato anche dalla premeditazione e dalla crudeltà, il possesso del coltello, il sequestro di persona e l’occultamento di cadavere, ma anche stalking. Le accuse sono state ricordate dal procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Turetta si trova ritrova rinchiuso in carcere: venne arrestato in Germania alcuni giorni dopo l’arresto. Aveva infatti tentato la fuga dopo aver abbandonato il corpo di Giulia in un canalone tra il lago di Barcis e la zona di Piancavallo, a Pordenone. Giulia venne da lui aggredita in strada, uccisa con diverse coltellate alla testa e al collo.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it