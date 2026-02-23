Wine Walk al tramonto tra natura, storia e vini d’eccellenza



Percorsi da vivere con tutti i sensi, tra filari, cantine e panorami mediterranei

C’è una Toscana che si svela lentamente, seguendo il ritmo delle stagioni, il disegno dei filari e il profumo della terra scaldata dal sole. È la Costa degli Etruschi, dove le Strade del Vino diventano esperienze uniche, capaci di unire natura, storia e cultura enologica. Qui nascono etichette celebri a livello internazionale, dai grandi rossi di Bolgheri ai bianchi e rosati dal profumo mediterraneo. Partecipare a degustazioni, visitare cantine storiche o seguire una Wine Walk al tramonto tra i filari significa vivere il territorio con tutti i sensi, scoprendo vini d’eccellenza e l’anima autentica di questa terra. Per chi desidera partire alla scoperta di questi luoghi, il soggiorno al Park Hotel Marinetta, che riaprirà in primavera, rappresenta la base ideale, offrendo comfort, accoglienza e una posizione privilegiata per esplorare la costa.

La Costa degli Etruschi è uno dei tratti più affascinanti della Toscana: un territorio che si estende da Livorno a Piombino, dove il mare cristallino si alterna a colline dolci e borghi sospesi nel tempo, creando panorami che incantano visitatori da tutto il mondo. Spiagge di sabbia chiara, calette nascoste e borghi medievali come Castagneto Carducci, Suvereto e Bolgheri, insieme a una natura rigogliosa che profuma di macchia mediterranea e pini marittimi, rendono questa costa un luogo ideale dove trascorrere giorni da sogno all’insegna del relax, della scoperta e della connessione con la natura incontaminata. Le strade panoramiche che si snodano tra le colline e il mare, tra vigneti ordinati e antiche pievi, che raccontano storie di un passato ricco di cultura, arte e tradizione, offrono scorci suggestivi ed indimenticabili. La Costa degli Etruschi, però, non è solo paesaggi da cartolina, ma anche culla di eccellenza enologica: la sua tradizione vinicola affonda le radici nell’antichità, già gli Etruschi, che abitavano queste colline, infatti, coltivavano la vite e scambiavano il vino lungo il Mediterraneo, riconoscendo il valore unico del territorio, del clima mite e dei terreni collinari, ideali per ottenere uve di qualità straordinaria. Nei secoli successivi, Romani e monasteri medievali preservarono e perfezionarono le tecniche di coltivazione e vinificazione, creando una cultura del vino profondamente radicata. La svolta moderna arriva negli anni ’70, quando i viticoltori locali iniziarono a sperimentare combinando vitigni internazionali, mescolando Cabernet Sauvignon e Merlot con il tradizionale Sangiovese, dando vita ai celebri Super Tuscan, vini innovativi che hanno reso celebre la Costa degli Etruschi nel panorama vinicolo internazionale. Grazie a questo glorioso passato, è oggi possibile toccare con mano secoli di storia, assaporando vini che raccontano tradizione e innovazione, passeggiando tra filari che hanno visto generazioni di viticoltori e visitando cantine dove ogni bottiglia custodisce la memoria di questa terra.

Percorrendo le strade tra Campiglia Marittima e Suvereto, si entra nel cuore della produzione del rinomato Val di Cornia DOCG, un vino ottenuto con almeno il 40% di Sangiovese e un 60% di Cabernet Sauvignon e/o Merlot, e del Suvereto DOCG, prodotto con Cabernet Sauvignon, Merlot o Sangiovese in percentuali che vanno dall’85% al 100%, dai profumi intensi e dalla struttura elegante. Qui è possibile visitare cantine storiche e familiari, partecipare a degustazioni guidate e assaporare vini accompagnati da formaggi, salumi e prodotti tipici locali, mentre si passeggia tra borghi medievali perfettamente conservati, tra torri, piazze e scorci pittoreschi che sembrano sospesi nel tempo. Proseguendo verso Bolgheri, i filari di Cabernet Sauvignon e Merlot si estendono fino al mare, e le cantine iconiche come Tenuta San Guido, Ornellaia e Guado al Tasso offrono degustazioni guidate di etichette Bolgheri DOC, bianchi e rossi, inclusi i celebri Sassicaia, Ornellaia e Masseto.

Passeggiare tra i vigneti, ammirare il lavoro meticoloso in cantina e ascoltare le storie dei produttori permette di comprendere l’arte e la passione che trasformano l’uva in vini di eccellenza. L’itinerario prosegue lungo la zona costiera e i borghi di Castagneto Carducci, dove cantine più piccole e tradizionali producono rossi strutturati e bianchi aromatici, perfetti da abbinare ai piatti di mare della tradizione locale. Le passeggiate tra le colline, i panorami che si aprono sul mare, i profumi della macchia mediterranea e i colori dei filari al tramonto rendono la Wine Walk tra i vigneti un’esperienza multisensoriale, capace di unire natura, storia e sapori autentici in un unico percorso da vivere con tutti i sensi. Per esplorare questo territorio unico al mondo senza rinunciare al relax, al benessere e al comfort, ilPark Hotel Marinetta rappresenta il soggiorno perfetto: un resort immerso in 3 ettari di parco che combina eleganza, accoglienza e una posizione strategica per scoprire borghi storici, cantine e spiagge, offrendo un’esperienza completa e indimenticabile della Costa degli Etruschi, dove il mare, la terra e il vino si incontrano in un connubio perfetto di bellezza, gusto e cultura.